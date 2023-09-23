توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: تنتهي النزاعات والمصاعب وتنقلب الامور لمصلحتك وبسرعة تكاد لا تصدقها مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد مع انتقال الشمس من العذراء الى الميزان فتسيطر من جديد على الاجواء وترمي اسلحتك متكلا على الحظ الذي يرافق خطواتك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجدي الذي يرفع من المعنويات ويعزز طاقتك لمعالجة المسائل المهنية والشخصية الطارئة كما يتحدث عن إنفراجات واحتفالات فرص كبيرة نجاح وحظوظ على كافة المستويات

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة