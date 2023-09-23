دينا داش ترزق بمولودها الأول.. «سأحبك بكل كياني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهرة واسعة نالتها البلوجر دينا داش عبر السوشيال ميديا، إذ تحرص على مشاركة جمهورها ومحبيها تفاصيل حياتها، ومنذ شهور نشرت مقطع فيديو لها أعلنت فيه حملها وأنها تنتظر قدوم مولودها الجديد، لتنشر منذ قليل عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، أنها رزقت بمولودها الأول، ليتساءل الجمهور عن جنس المولود لذا يستعرض «هن» ما جنسه؟

دينا داش ترزق بمولودها الأول .. تعرف على جنسه؟

فرحة كبيرة سيطرت على البلوجر دينا داش، بعد قدوم مولودها الأول، لتشارك الجمهور تلك اللحظات السعيده عبر حسابها الرسمي على «الإنستجرام» بعد نشرها أنها رزقت بمولودها الأول لتعبر عن فرحتها قائلة « سوف أرتكب أخطاء بصفتي والدتك، ولكني سأتأكد من عدم إغفال ما هو الأفضل بالنسبة لك، سأبذل قصارى جهدي، لقد عرفتك لمدة 11 يومًا فقط ولكني أشعر وكأنني لم أعش قبل أن أعرفك، ربما لا أعرف كل شيء، ولكني متأكدة أنك ستظل دائمًا طفلي الصغير».

وتابعت «داش» قائلة: «أعدك أن أحبك بكل كياني، لأنك كنت وستظل دائمًا أعظم شيء قمت به على الإطلاق».

جنس مولود دينا داش

بمجرد إعلان خبر ولادة دينا داش، بات محبيها يتساءلون عن جنس المولود، بعد مشاركتهم لها كل اللحظات قبل الولادة، لتنهال عليها الكثير من التعليقات معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بقدومه معلقين: «حبيبتي حمدلله على سلامتك، بارك الله في الموهوب وشكرت الواهب، ربنا يجعله من الصالحين، بحبك بجد وفرحت أوي» وكتبت أخرى «قلبي مليون مبروك»، وقالت أخرى: «ما شاء الله حمدالله على سلامتكم»

أما عن جنس المولود فقد أعلنت «داش» عنه عبر نشرها منشور على صفحتها الرسمية على الإنستجرام قائلة «أضاء دنيانا حمزة عثمان».

من هي دينا داش ؟

- الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش.

- تمتلك قناة على «يوتيوب» تقدم من خلالها نصائح للفتيات حول استخدام الماكياج والموضة.

- يتخطى عدد متابعيها الـ600 ألف شخص، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تحرص على مشاركة متابعيها صور مختلفة من حياتها اليومية.

- تكبر شقيقها الفنان أحمد داش بـ 4 أعوام، حيث أنه من مواليد عام 2002.

- تحرص دائما على تقديم الدعم والتشجيع لشقيقيها «أحمد وكريم».