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بعد حصولها على لقب سفيرة «بولجاري».. 10 معلومات عن النجمة هدى المفتي

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدى المفتي

إنجاز جديد أضيف لرصيد الفنانة هدى المفتي، بعيدًا عن عملها بالوسط الفني، إذ حصلت على لقب سفيرة العلامة التجارية الفاخرة بولجاري في الشرق الأوسط، ضمن حملة بولجاري لتوسيع انتشار العلامة في المنطقة، كما أنها أيضا مُرشَّحة لجائزة الممثلة المفضلة في جوائز نيكلوديون العربية.

سفيرة العلامة التجارية في الشرق الأوسط

وتقدم «هُن» أهم المعلومات عن الفنانة هدى المفتي، بعد حصولها على سفيرة بولجاري في الشرق الأوسط، وهي علامة تجارية للمجوهرات والساعات.

- تخرجت هدى المفتي، في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي.

- بدأت هدى المفتي حياتها العملية في سن السابعة عشر من خلال الظهور في عدد من الإعلانات التجارية.

- اتجهت للتمثيل من خلال المشاركة في مسلسل هذا المساء عام 2017.

- لفتت الأنظار إليها بنجاحها في دور« نادين»، بمسلسل هذا المساء.

- في عام 2018 شاركت بطولة مسلسل «كإنه امبارح» بدور لينا، أمام الفنانة ، ومحمد الشرنوبي.

- شاركت في مسلسل« لدينا أقوال أخرى» في 2019.

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- كما شاركت هدى المفتي في الموسم الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك.

- شهد عام 2020 انطلاقتها السينمائية، حيث كانت أول مشاركة سينمائية لها في فيلم «رأس السنة» وقدمت فيه شخصية سيرين.

ابنة عادل إمام ودلال عبدالعزيز

- شاركت أيضا مع محمد الشرنوبي وهنادي مهنا، في بطولة فيلم «بنات ثانوي»، الذي تناول قصة 5 فتيات في الثانوية العام، حيث أدت دور فتاة مدللة تدفع والدها للعمل بشكل جنوني لتوفير احتياجاتها.

- كما ظهرت مع الزعيم عادل إمام، والفنانة دلال عبدالعزيز، في مسلسل «فلانتينو»، إذ كانت تقوم بدور ابنته.

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وفي لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، تحدثت عن جوانب خفية في حياتها، وأنها فكرت في الابتعاد عن التمثيل بسبب مضايقات السوشيال ميديا.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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