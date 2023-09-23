شهد غانم صديقة الفنان الراحل أحمد عصام: «راح لاخوه وجدد الجرح.. ادعو له بالرحمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك» بعد وفاة الممثل الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فريق مسرحية «تشارلي» وتحولت الصفحات لدفاتر عزاء.

لعل من بين الأشخاص الذين دخلوا في صدمة بعد وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، هي صديقته شهد غانم، والتي نعته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «اللهم اعفُ عن ميتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهمَّ إنّه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، ربنا يصبرك يارب يا نوال ويصبر قلب اختك وحبايبك، ربنا يرحمك یا عشرة السنين يا غالي، ادعو له بالرحمة فضلا، ولاخوه محمد عصام الله يرحمه».

وتحدثت صديقته شهد غانم، لـ«الوطن»، عن وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، قائلةً: «أنا مش مستوعبة بجد ولا حد فينا مستوعب، انتو الاتنين روحتوا لمكان احسن بس قلبنا اتوجع عليكوا أوي ياعشرة السنين».

حادث موتوسيكل

وعن تفاصيل الوفاة، قالت: «توفى في حادث موتوسيكل، أحمد الله يرحمه، كان معايا من واحنا صغيرين في المسرح ومتربين مع بعض، مامتهم طنط نوال هي اللي مربيانا وكنا بنعمل كل حاجة سوا، بنسافر مع بعض، هو مكانش مجرد صاحب كان أخ ولما بنروح في أي مكان كان بيخاف علينا».

«محمد أخوه مشي من 4 سنين ومات في حادثة»، عبارة واصلت من خلالها الشابة والفنانة المسرحية صديقة الراحل أحمد عصام، الحديث عنه قائلةً: «الجرح عندنا لسه متلمش، صحينا الصبح اتفاجئنا باللي حصل واتجدد الآلم والحزن تاني».

وفاة الفنان أحمد عصام

وكان قد أعلن الفنان محمد فهيم عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك يا حبيبي».

وتابع الفنان محمد فهيم قائلا: «كنا لسه بنعرض سوا امبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة».

آخر ظهور للفنان الشاب

وكان الفنان الشاب، شارك في عرض مسرحي أمس، ما تسبب في صدمة لزملاءه وتحولت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لدفاتر عزاء، إذ نعاه عماد إسماعيل، أحد أعضاء العرض، والمذيع بالراديو، قائلًا: «يا حبيبي يا عصام، صاحي مش مصدق والله كنا لسه على المسرح امبارح مع بعض.. معقولة».