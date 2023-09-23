"فوضى وازدحام".. صفوف في انتظار شراء "آيفون 15" الجديد في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الآيفون هو أحد أكثر الأجهزة المحمولة شهرة في العالم، ويعد إطلاق كل طراز جديد حدثًا كبيرًا ينتظره ملايين المستخدمين حول العالم.

وفي مشهد يتكرر سنويًا، قرر آلاف من محبي هواتف "آيفون" أن يقضوا مساء أمس الجمعة في صفوف أمام متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مساء أمس الجمعة، وذلك للحصول على هاتف "آيفون 15" الجديد، وفقًا لصحيفة "Daily mail" البريطانية.

وحددت شركة "آبل" تسليم "آيفون 15" لأصحاب الحجز المسبق في الإمارات، وعدد من دول حول العالم.

لكن الإطلاق الرسمي لجهاز "آيفون 15" تحول إلى حالة من الفوضى في دبي، واضطر حراس الأمن إلى التدخل.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العملاء وهم يدفعون بعضهم البعض خارج متجر آبل، ما تسبب في سقوط عديد من الأشخاص على الأرض.

ويمكنك رؤية العملاء وهم يركضون عبر المركز التجاري، يتكدسون على السلالم المتحركة وسط صراخ البعض.

وتأتي الهواتف الجديدة بـ 5 ألوان، بالإضافة إلى إطار من التيتانيوم الطبيعي، ومميزات الذكاء الاصطناعي.

في كل عام، يسعى عشاق آيفون إلى المبيت لاستلام الهاتف الجديد، بينما يفضل البعض الحجز عبر الإنترنت والتوصيل إلى المنازل.

@ar_etc Today 6 am morning Dubai mall @apple #apple #applestore #iphone #iphone15 #duba ♬ original sound - AR

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