"عدو خفي في مطبخك".. علامات تدل على فساد الثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الثوم من الخضروات الأساسية التي تُضاف إلى عديد من الأطباق، فهو مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن، ولكن، يمكن أن يفسد بسرعة إذا تم تخزينه بشكل صحيح.

في السطور التالية، نقدم لكم بعض العلامات التي تدل على فساد وتعفن الثوم، وأفضل الطرق لتخزينه بشكل صحيح، وفقًا لما جاء في موقع "Tasteofhome".

- البقع البنية

إذا لاحظت وجود بقع بنية على فصوص الثوم، فهذا علامة على فساده.

- ظهور البراعم

علامة على أن الثوم بدأ في النمو مجددا، ومن ثم فهو أكثر عرضة للتلف.

- فقدان الثوم رائحته

إذا فقد الثوم رائحته النفاذة القوية، فهذه علامة على نمو البكتيريا بداخله.

- تغيير ملمس الثوم

الثوم الناعم أو اللين بشكل مبالغ فيه، أيضًا علامة على ظهور عفن بداخله.

- ما هي أفضل طريقة لتخزين الثوم؟

يجب تخزين فصوص الثوم الكاملة في مكان مظلم وجاف وبارد وجيد التهوية.

تجنب تعريض الثوم عن طريق الخطأ، لأي حرارة أو ضوء أو رطوبة.

تعتبر خزانة المطبخ مثالية لتخزين الثوم، لتجنب تعفنه.

من الضروري غسل ثمرة الثوم جيدا، وتركها تجف في مكان مظلم خال من الرطوبة.

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