عريس يترك عروسه يوم زفافهما- والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الزواج هو مناسبة سعيدة ينتظرها العروسان بفارغ الصبر، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تتحول هذه المناسبة إلى كارثة بسبب تصرفات بعض الأشخاص.

في هذا التقرير، نذكر لكم قصة عريس امتنع عن حضور حفل زفافه بسبب مقلب من أهل العروسة.

أُصيب عريس من الولايات المتحدة الأمريكية، بالذهول والغضب الشديد بعدما استيقظ على شقيقة العروس وهي تُزيل لحيته في أثناء نومه.

وأوضح أنه بالرغم من أنه وعروسته وتُدعي "ليكسي" كانا يشعران بالسعادة في فترة الخطوبة، إلا أن علاقتهما كانت دائما متوترة بسبب شقيقتها، وذلك لأن الاثنين كانا يخبران بعضهما البعض باستمرار بكل شيء، بما في ذلك الأمور الشخصية لعلاقتهما، وفقًا لصحيفة "Mirror" البريطانية.

وبعد جدال حول لحيته الكثيفة جدًا التي ترفضها العروس، استيقظ الرجل ليجد شقيقة زوجته يضع ماكينة حلاقة على وجهه.

واستيقظ من نومه على الأريكة، ودفعها فورا بعيدًا، فشعرت خطيبته بالغضب، فأسرع العريس إلى صعود الدرج، وأخبرها بأن حفل زفافه قد أُلغي.

وشارك الرجل منشورًا على موقع «Reddit» قائلًا: "هل أنا مخطئ في قراري، لإنهاء علاقتى بخطيبتي التي دامت 6 سنوات بسبب مقلب أهل العروسة".

وتابع: "في اليوم التالي، أرسلت لي ليكسي رسالة نصية تعتذر عن هذا التصرف، وتتوسل إليه ألا يتركها".

واستكمل: "كما اتصلت بي عمة ليكسي، لتخبرني أنه تم إدخالها إلى مستشفى للأمراض النفسية لمدة أسبوعين بعد محاولة انتحارها".

وتفاعل مستخدمو موقع "Reddit" مع المنشور، وجاءت أبرز التعليقات: "هذا التصرف السيء أظهر لك كيف سيكون مستقبلك إذا تزوجت تلك الفتاة وأختها المخيفة".

وقال آخر: "تبدو ليكسي غير ناضجة"، وأضاف ثالث: "أنت تتساءل عما إذا كنت مخطئًا في عدم رغبتك في الزواج؟؟ لا، لست مخطئًا".

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