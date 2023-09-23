سيدة تشتري «سلطعونا» بـ 210 دولار وتلقي به في البحر لسبب غريب.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقطة طريفة من نوعها طلبت فتاة سويسرية من مطعم إيطالي متخصص بالمأكولات البحرية في جزيرة سردينيا، وجبة سلطعون بقيمة 210 دولار قبل الطبخ، إلا أنها أقدمت على فعل أمر غريب تعجب منه الحاضرون، حيث قامت بمداعبة السلطعون، وأعادته للبحر مرة أخرى، ما جعل عمال المطعم يندهشون ويشاركون الجمهور اللقطة لعدم تصديقهم ماحدث.

فتاة سويسرية بطلب غريب من مطعم إيطالي

فاجأت السائحة عمال المطعم الإيطالي بفعل غريب عندما طلبت وجبة السلطعون للمأكولات البحرية، إلا أنها بمجرد الحصول على السلطعون توجهت إلى المحيط قبل أن يتمكن الطهاة من طبخه، وألقت به في المياه، وعبرت عن سعادتها لفعلها هذا، بحسب «سكاي نيوز العربية».

ردود فعل إيجابية بعد واقعة تحرير السلطعون

حازت الواقعة على ردود فعل إيجابية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأبدى الكثير من المنادين بالرفق بالحيوانات، وأصحاب اللقطات الطريفة إعجابهم بموقف السيدة، فيما قال صاحب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام، إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء: «كانت سعيدة جدًا، وأرادت القيام بذلك، لأنها شعرت أنه يجب تحريره».

فعل غريب لطيف

داعبت المرأة السلطعون، قبل إطلاق سراحه، وقال أنطونيو فاسولينو، صاحب المطعم، إنه قابل الكثير من الأشخاص، ولكن لم ير مثل هذه الواقعة من قبل، إذ أنه كان غريبا بالنسبة له، أن تطلب المرأة السلطعون وتدفع ثمنه لتحرره في مياه البحر وتعيده إلى الحياة مرة أخرى، بعد أنه كان من المفترض أن تأكله.