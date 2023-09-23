جورجينا تحتفل بـ«اليوم الوطني السعودي» على طريقتها.. «قهوة عربي وبخور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، بـ«اليوم الوطني السعودي»، ويوافق اليوم العيد الوطني رقم 93.

ويحرص العديد من المواطنين والمشاهير على تقديم عبارات التهاني في هذا اليوم المميز سواء بالمشاركة في الحفلات المقامة أو إرسال التهاني للجمهور والشعب السعودي، ومن بينهم جورجينا رودريجز -صديقة نجم كرة القدم البرتغالي الذي انضم لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

جورجينا تحتفل بـ«اليوم الوطني السعودي»

كانت جورجينا رودريجز، من بين المشاهير الذين حرصوا على الاحتفال بـ«اليوم الوطني السعودي»، وأظهرت لقطات مصورة صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي، أثناء قيامها بجولة تسوق في الرياض، وقد ارتدت عباية باللون الأخضر وتحمل في يدها العلم السعودي، كما أظهرت اللقطات جورجينا وهي تستنشق البخور العربي وتقوم بتبخير نفسها على الطريقة الخليجية قبل أن تطلب احتساء القهوة العربي، وظهرت وهي تطلب المزيد قائلة: «قهوة من فضلك».

لم تكن هذه المرة الأولى لـ جورجينا التي تظهر فيها بالعباءة، بل سبق وارتدت جورجينا العباءة للمرة الأولى أثناء تواجدها في أحد ملاعب قطر أثناء فعاليات كأس العالم الماضي، بالتزامن مع استضافة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا لجورجينا وأبناء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء إحدى مباريات كأس العالم الذي أقيم في قطر.

أما المرة الثانية التي ظهرت خلالها جورجينا بالعباءة قبل احتفالات اليوم الوطني السعودي، كانت أثناء حفل استقبال جماهير النصر السعودي لـ شريكها كريستيانو رونالدو احتفالًا بتعاقد النادي مع النجم العالمي، داخل ملعب مرسول بارك لنادي النصر السعودي في يناير الماضي، إذ ظهرت في مقطع فيديو مع إحدى مذيعات الحفل وهي تتعلم طريقة نطق «أهلًا» باللغة العربية، حيث رددت جورجينا ورآها هالو هلا ومرحبا، ولترد المذيعة عليها «أهلا جورجينا».

اليوم الوطني السعودي

ويحتفل أبناء المملكة العربية السعودية بـ«اليوم الوطني السعودي» الـ93 لعام 2023، احتفاء بذكرى توحيد المملكة، ويعتبر أيضًا اليوم الذي جرى فيه إصدار المرسوم الملكي بواسطة الملك المؤسس عبد العزيز، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1932.