ماذا يحدث لك عند شرب القهوة بعد الطعام مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، فهي تحتوي على مادة الكافيين التي توفر عديداً من الفوائد الصحية، مثل تحسين اليقظة والتركيز وزيادة الطاقة.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد تناول الأكل مباشرة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقعي "Mashed"، و"Bright side".

- يساهم شرب القهوة بعد الطعام في بطء قدرة الجسم على امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 80%، والمعادن الأخرى مثل الزنك والمغنيسيوم.

- يؤدي شرب القهوة إلى فقدان جسمك للمزيد من الكالسيوم، وهذا بدوره يمكن أن يجعل أسنانك هشة ويسبب تهيج اللثة.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، وخاصة إذا تناولت الخبز في الغداء، والزيوت الموجودة في القهوة تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم الكوليسترول.

- عندما يفتقر جسمك إلى الحديد بسبب شرب القهوة بعد الوجبات، يُصعب على الدم حمل الأكسجين الذي يصلح خلايا الجسم التي تحفز نمو الشعر، ما يساهم في تساقط الشعر.

كما يسبب جفاف البشرة، ما يجعلك أكثر عرضة للتجاعيد.

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