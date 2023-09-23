فتاة تعثر على كاميرا مخفية في مرحاض طائرة- وهكذا تكتشفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، كشف زوجان من الولايات المتحدة، إن ابنتهما عثرت على كاميرا مخفية داخل مرحاض على متن الطائرة المتجهة من شارلوت إلى بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظن الزوجان أن مضيفة طيران ذهبت إلى المرحاض، ووضعت الهاتف كـ "كاميرا مخفية" للتسجيل، وفقًا لموقع "ndtv".

وقع الحادث عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 14 سنة، تنتظر استخدام المرحاض في الطائرة، وسرعان ما اقترب منها مضيف الطيران وأخبرها بدلاً من ذلك يمكنها استخدام الحمام في الدرجة الأولى، لأن "الأمر سيكون أسرع".

عندما وصلت إلى حمام الدرجة الأولى، أوقفها المضيف وقال لها إنها بحاجة إلى الذهاب إلى الداخل لغسل يديها.

عندما دخلت إلى المرحاض، لاحظت وجود ملصق أحمر على الجزء الداخلي من غطاء مقعد المرحاض مكتوب عليه "المقعد مكسور".

قالت الفتاة بعد استخدامها المرحاض، لاحظت وجود هاتف "آيفون"، وعدسات الكاميرا متجهة للخارج.

وسرعان ما التقطت الفتاة صورة له، وعرضتها على والديها عندما عادت إلى مقعدها.

وأظهرت الصورة هاتف محمول مُثبت رأس على عقب داخل غطاء مقعد المرحاض.

وشعرت والدتها بالقلق، فذهبت فورا للبحث عن الهاتف، لكنه اختفى عندما وصلت إلى المرحاض.

وقال والد الفتاة إنه بعد أن عادت ابنته إلى مقعدها، ذهب المضيف نفسه إلى المرحاض.

وتابع: "إنه أمر مثير للاشمئزاز، ليس هناك شك في أذهاننا أنها كانت مستهدفة، لأنه اقترب منها بينما كانت تنتظر الحمام، ثم اصطحبها إلى هناك، دخل قبلها ثم بعدها مباشرة".

وقال الزوجان إنهما تقدما تحقيقاً في الحادث لضباط شرطة ولاية ماساتشوستس بعد هبوط الطائرة.

بينما قال بول تي لويلين، محامي الأسرة: "من المثير للصدمة أن يحاول شخص اقتحاماً خصوصية قاصر في أثناء استخدام المرحاض على متن الطائرة".

وأوضحت شركة الطيران الأمريكية إنها تتعاون للتحقيق في الحادث، الذي أصبح الآن في أيدي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقًا لموقعي "Wiki how"، و"Bright side"، نذكر لكم بعض الطرق التي تساعدك على التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس مخفية، على النحو الآتي:

- استخدام الهاتف الذكي

هناك عديد من التطبيقات المتاحة للهواتف الذكية التي يمكن استخدامها للكشف عن الكاميرات الخفية، حيث تعمل عن طريق إرسال ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى المنطقة التي يتم فحصها، ما يكشف عن أي أجهزة مراقبة.

- التحقق من المكان

هناك عديد من الأماكن الشائعة لوجود هذه الكاميرات مثل أجهزة فلترة الهواء، والكتب، ونباتات الغرفة، فضلا عن الأرفف، لذا من الضروري التحقق من المكان جيدًا.

- إطفاء الأضواء في الغرفة

من أجل البحث عن ضوء الأشعة تحت الحمراء، ستحتاج إلى جعل الغرفة مظلمة قدر الإمكان.

إذا كان هناك أي أضواء أخرى في الغرفة، فهذا علامة على أنك مراقب.

- فحص مرآة الغرفة

عندما تلمس مرآة عادية، هناك دائمًا فجوة صغيرة بين إصبعك وانعكاسها، إذا رأيت ذلك يمكنك التأكد من أن المرآة حقيقية، ومع ذلك، إذا بدت أصابعك وكأنها تلامس في الانعكاس، فمن المحتمل أن تكون مرآة ذات اتجاهين وأنت مراقباً.

- استخدام مصباح يدوي

ما عليك سوى تشغيل المصباح وتوجيهه إلى المنطقة التي ترغب فحصها، إذا رأيت أي انعكاسات صغيرة، فقد تكون هذه كاميرا.

- الاتصال بشبكة الواي فاي

تعمل كاميرات المراقبة عادةً على شبكة Wi-Fi، لذا يمكنك العثور على واحدة من خلال الاتصال بالشبكة المتوفرة في الغرفة، ويفضل ترقب الواي فاي الذي يعرض اسم الشركة المصنعة للكاميرا مثل "كاميرا IP".

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