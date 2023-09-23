تألقي «بالأحمر والأسود».. 12 صيحة جديدة بأزياء خريف وشتاء 2023

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بانتهاء فصل الصيف رسميا، تتجه أنظار الكثير من الفتيات والسيدات نحو موضة أزياء خريف 2023، باعتباره الأمر الأكثر إثارة قبل قدوم أشهر الشتاء الباردة، أما بالنسبة للسيدات التي تفضل ارتداء عدة طبقات، فيمكنهم الاستمتاع بملابس الصيف مع جاكيت أنيق في ظل توقعات بانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة.

ألوان جذابة وجريئة من المتوقع أن تزين خزانة الملابس لدى العديد من السيدات والفتيات في خريف 2023، والتي بدأت تظهر في المتاجر بعواصم الموضة الأربع «نيويورك ولندن وميلانو وباريس».

1. الطيات للارتقاء بالمظهر

الطيات صيحة تميز بها ملابس فصل الخريف، وهي واحدة من أبسط الطرق للارتقاء بالمظهر، وسواء اخترت ثنيات ناعمة أو أكثر تعقيدًا وكثافة، فهي طريقة رائعة لإضافة إحساس بالملمس دون المبالغة في تعقيد المظهر بالأقمشة أو الطبقات المختلفة، ومن الأفضل أن تكون الملابس ذات الطيات بلون واحد نسبيًا لتسمح للثنيات بالظهور بشكل مناسب.

2. البيبلوم الجديد

لقد عادت موضة البيبلوم رسميًا إلى خريطة الموضة، لتصبح إطلالة هذا الموسم الأكثر تميزا، كونه يخلق صورة ظليه جميلة، مع الشكل التقليدي الملائم والمتوهج لقطعة البيبلوم الذي يجعلها جذابة، وهي طريقة رائعة لارتداء مظهر أكثر بساطة.

3. الجواكت القماش والجينز

أبرز معالم أزياء فصلي الخريف والشتاء هي الجواكت، وصيحة هذا الخريف هي الجواكت الهادئة بعيدا عن الجواكت البراقة والمطبوعة، والعودة للجواكت البسيطة والجواكت الجينز.

4. اللون الأحمر

يرغب الناس في معرفة «لون الموسم»، وبينما لا يزال اللون الفوشيا يتمتع بلحظته بفضل فيلم باربي، ليس هناك شك بين المطلعين على الموضة في أن اللون الحقيقي لفصل الخريف هو الأحمر القرمزي قديم الطراز.

5. المعطف الأسود الطويل

المعطف الأسود الطويل، أحد أبز صيحات موسم خريف 2023، والذي يمكن ارتداؤه للحصول على المظهر الأكثر روعة هذا الموسم، وبأعلى القائمة من المعاطف الأكثر شراء هذا العام، هو التي تصل حتى الأرض، لكنها غير عملية خاصة للمرأة العاملة والتي تحتاج للمشي بالطرق مسافات طويلة، وهو ما يعني تعرض المعطف للتلف ويمكن للمرأة العاملة استخدام المعطف الأقصر الذي يصل حتى الكاحل فقط.

6. الأزهار والورود

على الرغم من ارتباط الورود والأزهار بملابس الربيع والصيف، غير أنها تحتل الصدارة هذا العام، ويجري استخدامها بشكل كبير مع الملابس باللونين الأسود والرمادي.

7. الجوارب

يتميز خريف 2023 بصيحة جديدة في عالم الجوارب، وبخاصة الطويلة ذات الألوان الشتوية، إضافة إلى اللون الأحمر الزاهي والأزرق والوردي والأخضر والأبيض، إلى جانب الجوارب الشفافة التي صممتها أبرز دور عرض الأزياء.

8. الذهبي والباستيل والأصفر

يأتي اللون الذهبي واللون الأصفر والباستيل بقائمة ألوان خريف 2023 الأكثر جمالاً، وغالبًا ما يتم ارتداؤه من الرأس إلى أخمص القدمين، وهو ما يعكس اتجاه «الفخامة الهادئة»، وهو أحد أسهل الظلال التي يمكن ارتداؤها.

9. الوشاح

الوشاح، أبرز مظاهر قدوم فصل الخريف بالملابس، سواء كان بسيطًا للغاية مع لون هادئ متدل بشكل عرضي على كتف واحد، أو أكثر ثقوب من خلال الألوان والمطبوعات النابضة بالحياة والجواكيت ذات التغطية الكاملة.

10. إدخال المعدن في الملابس

تحظى المعادن بأهمية كبيرة في كل شتاء، بفضل ارتباطها بموسم الحفلات، ولكن بالنسبة لعام 2023، لا يتعلق الأمر فقط بالوميض، ولكن أيضًا بالكمية والموضع، وفي حين أن المواسم السابقة حظيت بظهور الفضة ورشات الترتر، إلا أنه بالنسبة لخريف وشتاء 2023، يتم استخدام المعدن السائل من الرأس إلى أخمص القدمين.

11. أحزمة الخصر المنخفضة

يعد الخصر المنخفض أحد أكبر الاتجاهات بالموضة في الوقت الحالي، خاصة الجينز واللون الأوف وايت، وتتميز الأحزمة بكونها ذات خصر منسدل، لتجنب أن تبدو وكأن الحزام قد ربط بشكل غير محكم.

12. القمصان ورابطات العنق

يشهد عام 2023 عودة صيحة قديمة، وهي ارتداء التنورة مع قميص ورابطة عنق في زي أشبه بالزي المدرسي، ويمكن ارتداؤه مع أي قطعة سفلية مناسبة.