التفاح المقشر أم غير المقشر.. أيهما أفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التفاح من الفواكه المهمة التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها، ولكن هناك طرق مختلفة لتناوله فالبعض يأكله مع قشره، وآخرون بعد تقشيره بعناية وتقطيعه إلى قطع.

وعلى الرغم من ذلك، يقول الخبراء، إن تناول التفاح بقشره بعد غسله جيداً، أكثر فائدة.

وقالت الدكتورة نيروباما راو، أخصائية التغذية في مركز ريجوا للطاقة في مومباي: "التفاح غير المقشر مصدر جيد للألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة"، وفقا لصحيفة "إنديان إكسبريس".

وتابعت: "كما أن جزءاً كبيراً من محتوى فيتامين سي الموجود في التفاح، يوضع أسفل القشرة مباشرة، ومعظم الألياف والعديد من العناصر الغذائية موجودة في القشرة أو تحتها، وبالتالي فإن إزالة القشرة يسبب فقدان القيمة الغذائية للتفاحة.

ويحتوي القشر أيضاً على العديد من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة الأخرى، المعروفة بقدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي وقد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.. ويقول الدكتور أوشاكيران سيسوديا، اختصاصي التغذية المسجل وخبير التغذية السريرية، في مستشفى نانافاتي ماكس سوبر التخصصي، في مومباي: “من المهم للغاية غسل التفاح جيداً لإزالة أي بقايا مبيدات حشرية، أو شمع يستخدمه تجار التجزئة عادةً لجعل التفاح لامعاً.”

هل يجب ألا نأكل التفاح المقشر؟

قد يكون التفاح المقشر مفضلاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في هضم القشر، أو يفضلون الملمس الأكثر نعومة، وفي هذه الحالة ما يزالون قادرين على الحصول على الفوائد الغذائية من لب التفاح.. ولكن يجب تناول التفاح المقشر باعتدال كجزء من النظام الغذائي.

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