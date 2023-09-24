الامارات | شاب مغربي يذبح زوجته الحامل في شهرها السابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب يبلغ من العمر 28 سنة على ذبح زوجته (25 عاما) الحامل في شهرها السابع من الوريد إلى الوريد داخل منزلهما بحي سيدي عسو بمدينة آزرو المغربية.

وذكر موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر أنه تم اكتشاف الجريمة من طرف شقيق الضحية البالغ من العمر 9 سنوات.

وأفادت المصادر بأن الطفل ولدى رجوعه إلى البيت حيث يقيم رفقة شقيقته وزوجها، وجدها مضرجة بدمائها فهرع إلى خارج المنزل مستنجدا بالجيران.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن عثرت على الزوجة جثة هامدة، حيث باشرت التحريات والتحقيقات اللازمة حول ملابسات الجريمة المروعة.

وأكد الموقع المغربي أنه تم ضبط الزوج الهارب والمشتبه بارتكابه هذه الجريمة، في منطقة مولاي يعقوب التي ينحدر منها، وقد تم وضعه رهن التوقيف لأجل التحقيق.

وأشار إلى أنه تمت إحالة جثة الضحية على مستودع الأموات بمستشفى 20 أغسطس بمدينة آزرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي.