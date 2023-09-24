أمور يجب معرفتها قبل شراء الزي المدرسي.. الأسعار المناسبة والألوان

القاهرة - سمر حسين - ماما

شراء الزي المدرسي أول عناصر الاستعدادات للذهاب إلى المدرسة، إذ أنه العامل الأساسي في توفير بيئة مناسبة للأطفال والراحة والحماية، لذلك نستعرض من خلال «هُن»، أفضل الطرق التي تساعد على اختيار الزي المدرسي المناسب إذ أنه يتطلب الاهتمام والتخطيط، لذا خلال الفقرات التالية نستعرض أفضل المواصفات والخطوات لاختيار الزي المدرسي.

أشياء مهمة يجب معرفتها قبل شراء الزي المدرسي

وعبرت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي والتغذية، لـ«هُن»، عن اختيار الزي المدرسي، أنه يجب الاطلاع على السياسات المدرسية قبل البدء في اختيار الزي المدرسي، ثم القيام بالتالي:

- يجب أن تطلع على سياسات المدرسة بشأن الزي المدرسي.

- كما يجب اتباع القيود ومتطلبات المدرسة المحددة التي تتعلق بالألوان أو التصميمات المسموح بها.

- يجب خلال شراء الزي المدرسي التأكد من معرفة هذه السياسات والقيود قبل أن تقوم بالشراء، لضمان الراحة والجودة إذ أن يتضمن الزي المدرسي الشتوي الذي تختاره أن يعمل على توفير الحماية اللازمة للطالب.

- البحث عن المواد ذات الجودة العالية.

- البحث عن التصميمات المتينة التي تحمي الطالب من البرد وتتحمل الاستخدام المتكرر خلال الفصل الدراسي.

- اختيار الألوان والتصميمات مع أخذ في الاعتبار الألوان والتصميمات المسموح بها والمفضلة في المدرسة.

- قد تكون هناك ألوان محددة للزي المدرسي الشتوي أو رموز أو شعارات مدرسية، ويفضل اختيار الزي الذي يتوافق مع هذه الألوان والتصميمات.

- لتعزيز الانتماء والاندماج في المدرسة

- التأكد من معرفة مقاس الطالب بدقة، هذا سيساعدك في اختيار الحجم الصحيح وتجنب المشاكل فيما بعد، ويجب التحقق من المقاسات قبل أن شراء الزي المدرسي الشتوي.

ميزانية شراء الملابس المدرسية

يجب الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالميزانية: «يجب ألا تنسى أن تأخذ في الاعتبار الميزانية المتاحة لديك عند اختيار الزي المدرسي، فهناك خيارات مختلفة بأسعار مختلفة، لذلك حاولي أن يكون اختيار الزي يتناسب مع ميزانيتك دون التضحية بالجودة، مع بعض الاستغناء عن بعض الرفاهيات التي لن تؤثر في الحياة بشكل عام، ومن الممكن شرائه من منافذ بيع أهلًا رمضان».

أسعار الزي المدرسي في معارض «أهلا مدارس»

- يتراوح سعر البنطلون بين 90 و120 جنيهًا وفقًا للخامة والمقاس

- يتراوح سعر المريلة بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة والمقاس

- يتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا وفقًا للمقاس للخامة

- يتراوح سعر الجونلة بين 85 و120 جنيهًا وفقًا للخامة وللمقاس

- ووصلت 25% تخفيضات على جميع الأدوات المدرسية والزي المدرسي.

نفسية الطالب تتحسن بشراء الزي المدرسي

وأضافت داليا الحزاوي، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، لـ«هُن»، أن اختيار الزي المدرسي ومشاركة الطلاب لشرائه، يشعره أن ذلك بداية الفصل الدراسي مما يجعل نفسية الطفل تتحسن بشدة ويجعله مقبل على عام دراسي جديد.