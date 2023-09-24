الامارات | رفع دعوى ضد خرائط غوغل بعد أن قادت رجلاً إلى حتفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أدت سلسلة من الأخطاء في اتجاهات خرائط جوجل في النهاية إلى وفاة رجل بعد أن قاد سيارته فوق جسر منهار ، مما دفع أسرته إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة الشهيرة .

ووفقا لصحيفة هيكوري ديلي ريكورد المحلية، توفي فيليب باكسون، 47 عاما، في عام 2022 بعد اتباعه لتوجيهات خرائط جوجل للقيادة فوق جسر سنو كريك والذي كان سبق وانهار منذ ما يقرب من عشر سنوات، مما أدى لتحطم سيارة الرجل ووفاته.

وقد رفعت أليسيا باكسون، أرملة المتوفى، دعوى قضائية في مقاطعة ويك استهدفت فيها شركة جوجل وشركتها الأم ألفابيت ورجال الأعمال المحليين الذين يمتلكون الجسر والأراضي المجاورة، باعتبارهم جميعًا مهملين ومسؤولين عن الوفاة.

وأعلن متحدث باسم أليسيا باكسون الدعوى أمام الصحفيين في الموقع، فيما تم الآن تحصين الجسر لمنع حوادث مماثلة.

وقالت المتحدث باسم المرأة "لقد سمعنا بكلام يشير إلى أن التكلفة ربما كانت مشكلة فيما يتعلق بإصلاح الجسر، ولكن كما ترون، كان من الممكن أن تكون هناك إصلاحات بسيطة". لمنع وقوع حوادث.

ووفقا للمعلومات التي تم تداولها فإن الجهات المعنية قامت بإخطار خرائط جوجل بانهيار الجسر، لذا يركز الاتهام على أن الشركة كانت بالتالي مهملة في عدم تحديث توجيهاتها.

وقالت زوجة الضحية إنها تريد أن ترى عدم تعرض أي شخص آخر للأذى بسبب الجسر.

وفيما يظهر انقطاع الجسر بشكله الصحيح الآن على هذا النحو على خرائط آبل ، لا يزال ظهوره غير صحيح على خرائط جوجل.