الامارات | وفاة فنان مصري بعد عودته من تقديم دوره في مسرحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل المسرحي المصري، الفنان أحمد عصام، وهو أحد أبطال مسرحية "تشارلي تشابلن"، إثر حادث سير خلال عودته من عمله في المسرح.

وأعلن الفنان محمد فهيم، بطل مسرحية "تشارلي تشابلن" وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فريق مسرحية "تشارلي"، موضحا أنهما تشاركا عرض المسرحية أمس على خشبة المسرح.

ونشر فهيم صورة الفنان الراحل أحمد عصام عبر "إنستغرام" وكتب: "كنا لسه بنعرض سوا إمبارح.. وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

بدوره، نشر الفنان عادل شعبان صورا تجمعه بالفنان أحمد عصام، عبر "فيسبوك"، مشيرا إلى انه توفي إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح، ليلحق باخوه الذي توفي منذ سنوات قليلة في حادث اليم ايضا اثناء ذهابه للمسرح.

من جهتها، نشرت منسقة الأزياء ريم العدل عبر حسابها على "فيسبوك"، منشورا تنعى فيه الراحل قائلة: "أخدت قلبي معاك يا حبيب قلب أمك".

وأقيمت صلاة الجنازة على أحمد عصام، أمس السبت بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

والفنان الشاب أحمد عصام، 20 عاما، شارك في مسلسل "الوصية"، وجسد دور ابن الفنان محمد جمعة، ومسلسل "أبو عمر المصري"، "الأب الروحي 2"، فيلم "من 30 سنة"، وكذلك مسرحية "عبور وانتصار"، وأخيرا مسرحية "تشارلي تشابلن".