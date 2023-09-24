7 نصائح قبل تنسيق أرفف غرفة المعيشة.. ركزي على المساحات والألوان

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في الكثير من الأحيان تحتاج ربات البيوت إلى تنسيق ديكور الأرفف في غرفة المعيشة، لزيادة مساحة الغرفة وتنظيمها بشكل جيد، باعتبارها خطوة مهمة في تصميم بيتك لإضافة لمسة من الجمال والأناقة على المكان، لذا يجب الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والتوازن واستخدام الإبداع، وفي السطور التالية نقدم 7 نصائح يجب العمل بها قبل خطوة تنظيم الأرفف وفق موقع «Home Edit» للديكور.

نصائح مهمة لتنظيم الأرفف

الخطوة الأساسية قبل أي مهمة في تغيير ديكور بيتك هي الترتيب والتنظيف، لذلك ابدأي بها عند تغيير ديكور الأرفف في غرفة معيشتك، تأكدي من تنظيفها جيدًا وإزالة أي أوساخ أو غبار، ثم قومي بترتيب العناصر الموجودة بشكل منظم.

تقييم المساحة اللازمة

قبل البدء في تزيين الرفوف العائمة في ديكور الأرفف، من المهم تقييم المساحة، عليك أن تبدأي بالغرفة نفسها ثم بالمساحة الموجودة على الرفوف على سبيل المثال، قومي بتصميم أرفف عائمة طويلة في المطبخ أو الصالون، في هذه الحالة تحتاجين إلى عرض العناصر بشكل مفتوح وفقًا للاستخدام وحجم المساحة على الرف، ويمكنك مزج الأطباق مع أشياء أخرى مثل الصور والأعشاب وكتب الطبخ.

التزين بقطع مميزة

اختاري لكل رف بعض القطع المميزة لتكون نقطة الجذب والاهتمام على الرف، واحرصي على استخدام القطع أوالتحف الفنية أو الزهور الصناعية أو الكتب ذات غلاف جميل لتحويله إلى مكتبه صغيرة، ويمكن إضافة بعض القصصات أو القصص القصيرة ليقرأها الأطفال، أو يمكن تجميع بعض الزهور والديكورات الصغيرة.

الاعتماد على التباين والتوازن

يمكنك استخدم الألوان والأشكال المتناقضة لجذب الانتباه، وإضافة لمسة من الديناميكية في ديكور الأرفف، لذلك قومي بتنسيق القطع الملونة مع القطع الأكثر هدوءًا واستخدمي الأشكال الهندسية المختلفة، كما يمكنك تحديد أولويات التوازن بشكل خاص إذا كنت تقوم بتصميم أكثر من رف مفتوح.

يجب عليك تصور كل رف بمفرده وكزوج في النهاية، يجب أن تكمل الرفوف بعضها البعض وأن تكون قادرة على الوقوف بمفردها، وهناك طريقة أخرى سهلة للتأكد من توازن الرفوف وهي احتضان المساحة السلبية، وتساعد المساحة السلبية على جذب العين من عنصر إلى آخر وتمنع الغرفة من الشعور بالفوضى.

التنوع في العناصر

استخدمي تشكيلة متنوعة من العناصر على الأرفف لإضفاء عمق واهتمام على المساحة، قم بتنسيق الكتب مع الإكسسوارات الزجاجية أو الأواني الزخرفية لإضفاء لمسة من التنوع.

مزج الأنماط

احرصي على أن يكون تنسيق الأرفف متناسبًا مع الأثاث والألوان المستخدمة في الغرفة، ويجب مزج القطع المميزة مع عناصر أكثر عملية، مثل المنحوتة بجوار بعض الكتب أو صورة مؤطرة بجوار بعض المساحات الخضراء، وهناك طريقة أخرى رائعة لمزج الأنماط وهي مزج القطع الحديثة والعتيقة، وتمنح هذه التجاورات عمقًا بصريًا للأرفف العائمة، حتى لو كانت صغيرة.

إضافة الخضرة

تعتبر النباتات والمساحات الخضراء عنصرًا رائعًا يمكن إدخاله إلى أي غرفة، فهي لا تضيف لمسة من الألوان فحسب، بل إنها حشوات ممتازة على الأرفف اعتمادًا على حجم الرف الخاص بك، من الأفضل اختيار النباتات التي تتناسب مع أكبر وأصغر العناصر التي تختاريها، ستحتاج أيضًا إلى التفكير في مقدار ضوء الشمس الذي تحصل عليه المساحة، والوزن الذي يمكن أن يتحمله الرف، ولون الفخار.