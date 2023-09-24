معلومات عن فايزة العماري والدة مبابي.. مديرة أعماله وتبنت نجل لاعب كرة شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتقد فايزة العماري والدة نجم الكرة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أن نجلها سيندم على عدم انتقاله لريال مدريد، خلال ميركاتو الصيف الماضي، لافتة إلى نجلها اتخذ قرارًا سيندم عليه بقية عمره، إذ لاقت تصريحاتها انتشارًا واسعًا عبر الساعات الماضية، لكونها مديرة أعماله أيضًا تسانده وتدعمه دائمًا في قرارته المختلفة.

تعليق فايزة العماري على قرار مبابي

وحسب ما ذكرت صحيفة «football transfers» العالمية، فإن تعليق الجزائرية فايزة العماري جاء على قرار ابنها كيليان مبابي، بعد رفض مغادرة نادي باريس سان جيرمان، على الرغم من العروض التي تلقاها لمغادرة النادي ومن بينها الانتقال لفريق ريال مدريد، لكنه أصر على رغبته في استكمال عقده مع النادي الفرنسي.

وترغب فايزة العماري في انتقال نجلها إلى نادي ريال مدريد، وأخبرته بأنه سيعيش نادمًا على هذا القرار طيلة حياته.

معلومات عن فايزة العماري والدة مبابي

وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات عن فايزة العماري والدة نجم الكرة الفرنسي كيليان مبابي، حسب موقع «sports brief» العالمي.

- فايزة العماري فرنسية من أصول عربية إذ أنها جزائرية المنشأ والأصل.

- لديها 3 أبناء، هم كيليان مبابي، إيثان مبابي، جيريس كيمبو إيكوكو.

- عملت بمهنة المحاماة في وقت سابق.

- وُلدت فايزة العماري في منطقة السين بفرنسا عام 1974، لأبوين جزائرين، هاجروا إلى فرنسا هما مهند سعيد العماري وصالحة آيت عباس.

- يُقال أن جذورها تعود إلى قبيلة القبائل في شمال الجزائر.

- تبلغ من العمر 49 عامًا.

- لاعبة كرة يد سابقة.

- أنجبت طفلها الأكبر، كيليان مبابي، في 20 ديسمبر 1998، وفي وقت لاحق أنجبت ابنها الثاني، إيثان مبابي، في 26 ديسمبر 2006، وفيما بعد تبنى الزوجان ولدًا، هو جيريس كيمبو إيكوكو.

دور فايزة العماري في حياة أولادها

تمامًا مثل ابنها الأكبر، كان للسيدة فايزة العماري تأثيرًا على احتراف أبناءها للرياضة، فكان «إيثان» لاعب خط وسط لفريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم تحت 19 عامًا.

أما جيريس كيمبو إيكوكوجيريس، ابنها بالتبني، هو جناح متقاعد لعب لأندية بورصة سبور، وستاد رين، والعين، والجيش الرياضي، والمنتخب الفرنسي لكرة القدم تحت 21 عامًا، حيث بدأت قصة تبني «إيكوكو» بصداقة والد كيليان مع لاعب كرة القدم الكونغولي كيمبو أوبا كيمبو، وبعد وفاة كيمبو، رحب ويلفريد بـ جيريس في العائلة.

كما اعتادت فايزة العماري استمرار وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير علنًا عن إعجابها بابنها كيليان مبابي والدفاع عنه، وعلى الرغم من تعرضها لانتقادات شديدة بسبب حضورها النشط في حياة نجم باريس سان جيرمان المهنية والخاصة، إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أنها تلعب دورًا حاسمًا في نجاحه.

ثروة فايزة العماري

بخلاف إدارة ثروة ابنها، جمعت فايزة العماري قدرًا كبيرًا من الثروة، حيث تشير بعض المصادر المختلفة إلى ثروتها الصافية بما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار.