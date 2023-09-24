من هي صاحبة فيديو الرقص مع الفنان محمد رجب في حفل زفاف؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير جمع الفنان محمد رجب مع شابة في العشرينات من عمرها، خطف الأنظار خلال اليومين الماضيين؛ إذ طلا الثنائي وهما يرقصان على أنغام أغنيته «بعشق أمك» من فيلمه «المش مهندس حسن» الذي عرض في عام 2008؛ ليبدأ الجمهور في السؤال عن العلاقة التي تربط بين «رجب» والفتاة.

وما جعل فضول الجمهور يزيد هو تعليق الفنان محمد رجب، على مقطع الفيديو الذي نشره المصور أحمد غنيم، عبر حسابه الرسمي بمنصة الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ علق عليه بجملة «بحبك»؛ لترد الفتاة عليه بتعليق «بحبك».

صلة قرابة تجمع أحمد رجب مع الفتاة

وبحسب ما أوضحه المصور أحمد غنيم، خلال حديثه مع «هُن» إن الفتاة هي نادين إبراهيم، ابنة شقيقة الفنان محمد رجب، وقد جاء ذلك المقطع خلال الاحتفال بخطبتها على عريسها «مروان» في إحدى القاعات الكبرى، بمدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الخميس الماضي.

وروى «غنيم» كواليس رقص الفنان محمد رجب مع ابنة شقيقته على أغنية فيلمه «المش مهندس حسن»، موضحا أنها كانت مفاجأة من «رجب» للعروسة في نهاية الخطبة التي حضرها من بدايتها، متابعا: «كان فرحان جدا ولطيف مع الكل ومسبش نادين من أول اليوم».

معلومات عن ابن شقيقة الفنان محمد رجب

ونادين إبراهيم، هي طالبة بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، ,طلت في زفافها بلمسة خبيرة التجميل نيرمين يحيى، والتي شكرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، كما ارتدت فستان باللون السماوي، أما الفنان محمد رجب، ظهر خلال الفيديو وهو يغني ويرقص ومرتديا بدلة باللون الأبيض.

وقد غلب على حفل الخطوبة أجواء الفرحة والبهجة، خاصة مع الفقرة التي تم وضعها في النهاية من جانب الفنان محمد رجب.

وظهرت أغنية «أنا بعشق أمك» في فيلم «المش مهندس حسن»، والذي تدورأحداثه في قالب كوميدي حول طالب يأتي من الأرياف من أجل الالتحاق بالجامعة في القاهرة، وهناك يقابل زميلته ويقع في حبها، وكان من بطولة دولي شاهين وأحمد راتب ورجاء الجداوي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رجب، مسلسل «مشوار الونش»، وشاركه البطولة محمود عبدالمغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، ميرهان حسين، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.