هذه الفئات بحاجة إلى تطعيم سنوي ضد الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا بضرورة التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا لهذه الفئات.

-أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد.

- كبار السن، وذلك لضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر.

- الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل،ـ وفي حالة المعاناة من مرض مزمن، فينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل.

- الأطفال الصغار اعتباراً من عمر 6 شهور.

وأوضحت اللجنة أن الإنفلونزا قد تتخذ مساراً خطيراً لدى هؤلاء الأشخاص، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الخطير.

أفضل موعد

وأضافت اللجنة أن أفضل موعد لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا هو في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) ومنتصف ديسمبر (كانون الأول)، علماً بأن الفعالية الكاملة للقاح تتوفر في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد 5 إلى 6 شهور.

ومن ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يعد مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح مثل بروتين الدجاج.

كما ينبغي تأجيل تلقي التطعيم في حالة المعاناة من عدوى شديدة ترتفع معها درجة حرارة الجسم إلى 38.5 درجة مئوية على الأقل.

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