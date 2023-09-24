الأوقات الأكثر حظًا لامرأة برج السرطان

تعتبر المرأة مولودة برج السرطان من الأبراج المحظوظة. فقد تعترضها بعض المصاعب في بعض نواحي حياتها بين الحين والآخر. إلا أنها تتمتع بالحدس الذي يساعدها على توجيه الأحداث في الاتجاه المناسب لكي تسير الأمور على النحو الذي تريد. يحالفها الحظ في الكثير من الأحيان، فيفتح أمامها أبواب النجاح في العديد من المجالات. فما هي أوقات الحظ لامرأة برج السرطان؟!

صفات امراة برج السرطان

تعدّ امرأة برج السرطان من الأبراج المحظوظة والتي حالفها الحظ في جوانب مختلفة من حياتها

تتصف امرأة برج السرطان، بحساسيتها المفرطة تجاه المواقف التي تمر بها في حياتها وتجاه الآخرين. تُعتبر مرهفة الإحساس، حنونة وخجولة في التعبير عن مشاعرها، أو المبادرة بالكشف عنها. لذا، تعدّ من أكثر الأبراج حساسية. مع ذلك، تمتلك الإرادة والتصميم، والمثابرة فهي صاحبة إرادة قوية وتصر دائماً على تحقيق أهدافها كما تجيد الاستفادة من الظروف وتطويعها لصالحها. ينظر الناس إليها كنموذج يُحتذى به. بمجرد أن تضع عينيها على شيء أو شخص ما تريده، فإنها لا تتوقف حتى تحصل عليه. تهتم بكل ما يغذي مخيلتها، وتسعى وراء معرفة المجهول، لذلك تتردد على الأماكن التي تجد فيها ما يُرضي فضولها في معرفة الأشياء الجديدة.

تجيد الإصغاء إلى ما يقوله الآخرون. كما أنها تسارع إلى تقديم المساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك. فهذا يساعدها على الشعور بالسعادة والارتياح. كما أنها شديدة الارتباط بالمقربين منها وتشاركهم كل المواقف الاجتماعية والعاطفية. ولا تتوان أيضاً عن العطاء في كل مناسبة، بل إنها قد تنسى الاهتمام بنفسها في المقابل. قد يهمك الاطلاع على نقاط الضعف لبرج السرطان؟

الأيام الأكثر حظاً

يعتبر يوم الاثنين يوم الحظ الجيد بالنسبة إلى امرأة برج السرطان. فهو بالنسبة إليها البداية الجيدة. لذا غالباً ما تتمتع خلاله بالحيوية، كما تظهر الكثير من الاندفاع تجاه تنفيذ المهام الموكلة إليها. بل إن هذا اليوم يعدّ يوم التخطيط الذي ينتهي عادة بالنجاح. وهو مهم لإعادة شحن الطاقة والاستعداد لخوض التجارب المختلفة خلال أيام الأسبوع. وقد يشهد هذا اليوم في حياة امرأة برج السرطان حلولاً للعقد ولمشاكل الأيام السابقة. كما أنه قد يشكل انطلاقة لمرحلة مقبلة حافلة بأسباب الازدهار والتقدم وخصوصاً على المستويين العاطفي والمهني. إلا أن حلوله قد يعني لدى بعض النساء من مواليد هذا البرج جرس إنذار يشير إلى خطرٍ ما يجب تجنبه أو الاستعداد للتعامل معه من دون خسائر.

الأرقام الأكثر حظاً

أما أرقام الحظ بالنسبة إلى امرأة برج السرطان فهي 3، 4، 7، 8، 10، 21، 28، 29، 31، 47، 48، 50. ومن الممكن أن تستفيد من هذه الأرقام على مستوى بعض الخيارات الاجتماعية والعملية والمادية. فقد يساعدها هذا على تحقيق التقدم الملحوظ أو الربح الكبير. كما أن اختيار أحد هذه الأرقام في إطارٍ ما قد يعني الحصول على فرصة مهمة يجب الاهتمام بها من أجل بلوغ الأهداف المرجوة. لكن يتعين عليها، كما هي حال كل مواليد الأبراج، عدم التسرع في أخذ القرارات وعدم الاعتماد على المصادفة للقيام بالخطوات. فمن المهم أن تخطط للمهمات التي يتعين عليها أداؤها بانتباه لأنها من الأشخاص الذين لا ينتبهون للتفاصيل الضرورية في بعض الأحيان.

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