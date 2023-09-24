لايف ستايل

الامارات | يحسّن صحة القلب ويحارب التوتر.. خبيرة ألمانية تنصح بتمرين يومي لا يستغرق دقائق

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يحسّن صحة القلب ويحارب التوتر.. خبيرة ألمانية تنصح بتمرين يومي لا يستغرق دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المحاضرة بالجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية الأخصائية والخبيرة الألمانية سابين كيند أن عملية التنفس تعد أكثر من مجرد استنشاق للأكسجين، نظراً لأنه إذا تمت بوعي فإنها تعمل على تحسين الحالة الصحية.

وأشارت إلى أن عملية التنفس تتم بشكل تلقائي، إلا أنه يمكن استغلالها بوعي لتحسين الصحة، لأن التنفس بوعي يؤثر على معدل نبضات القلب، ويحد من التوتر والضغط العصبي، ويزيد من التركيز، ويعزز حالة الاسترخاء والهدوء.

ويمكن للمرء التنفس بوعي من خلال مراقبة عملية التنفس الخاص به عن طريق مراعاة الوقت اللازم لعملية الشهيق والزفير.

وأوصت الخبيرة الألمانية بتخصيص بضع دقائق يومياً للقيام ببعض التدريبات على التنفس، إذ يتم أخذ شهيق لمدة أربع ثوان، ثم حبس النفس لمدة أربع ثوان، ثم الزفير لمدة سبع ثوان.

ونصحت سابين كيند بدمج تمارين التنفس بوعي ضمن الروتين اليومي، من خلال اختيار مكان هادئ ومريح لأداء تمارين التنفس يومياً، ولمرات عدة في اليوم في أوقات محددة.

علاوة على أنه يمكن الاعتماد على بعض الطرق الأخرى للتخلص من التوتر مثل المواظبة على ممارسة أو تمارين اليوغا والتأمل واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والإقلاع عن التدخين وتجنب محفزات التوتر والضغط العصبي.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا