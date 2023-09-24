نانسي زيدان تفقد ابنة في عمر الزهور بعد عملية جراحية خطيرة: «الغالية ماتت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العلاقة بين نانسي زيدان وابنتها عرفها وأحبها الجميع، فهي طفلة في مقتبل العمر كثيرة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات تقليد شخصيات مختلفة، وعمل تصميم للملابس مع والدتها.

في غمضة عين رحلت الطفلة بعد خضوعها لعملية جراحية أمس الأول، وأعلنت خبيرة التجميل وفاتها على صفحتها على الفيس بوك، ليخيم الحزن على قلوب جميع متابعيها الذين دونوا كلمات رثاء ينعون بها الطفلة التي رحلت في ريعان طفولتها.

فيديوهات نانسي وابنتها

كانت نانسي وابنتها دائمتا الظهور معا في الكثير من الفيديوهات واللقطات، واشتهرتا بتصميم الملابس وتقليد المشاهير والمكياج، وكانت الأم تبكي على ابنتها أمام غرفة العمليات معبرة عن حالتها الصحية شديدة الخطورة، حتى تفاجأ الجميع بوفاتها، ولم تعلن «نانسي» عن أسباب تدهور حالتها الصحية حتى الوفاة.

وكتبت الأم في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنتي الغالية دارين أحمد محمد السعيد، وصلاة الجنازة الأحد الموافق 24 سبتمبر في مسجد الحصري والدفنة بعد صلاة الظهر».

متابعو صفحة نانسي زيدان يقدمون التعازي

وانهالت منشورات التعازي من أصدقاء نانسي زيدان ونجوم الفن، داعين الله لها بالقوة والصبر على فراقها، وكانت الأم أعلنت من قبل خضوع ابنتها لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيل العملية، بمنشور كتبت فيه: «الحمد لله دارين طلعت من العملية، وهتفضل في العناية المركزة 48 ساعة وشكرًا لدعاوتكم ووقفتكم معايا بجد، أنتم فعلًا أهلي أشكركم من كل قلبي، دعواتكم ليها تعدي اليومين على خير».

من هي نانسي زيدان؟

بحسب الموقع الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «إنستجرام»، نقدم لكم معلومات عن نانسي زيدان خبيرة التجميل:

- مواليد المنصورة.

- تخرجت في كلية الإعلام.

- تدرس فن المكياج.

- تحب مشاهدة الأفلام بشكل عام، وأفلام الكرتون بشكل خاص.

- بالإضافة لحبها لتقليد الشخصيات التي تحدث ضجة إعلامية في الأعمال الرمضانية.

- كما أنها باستخدام ملابسها ومكياجها البسيط تقوم بتجسيد شخصيات كرتونية كثيرة.