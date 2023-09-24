لقاء الخميس عن علاقتها بوالدها الراحل: «عايشة على نصايحه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة الأب بابنته ليس لها مثيل، إذ أنه السند والوتد وصاحب البصمة في حياة أبنائه، وهو ما تحدثت عنه الفنانة لقاء الخميسي، خلال تصريحاتها الأخيرة، فهي التي كثر تهافت المخرجين والمنتجين عليها لإسناد الأدوار المختلفة بأدائها وتمتعها بالجمال الملحوظ، وهو ما كان السبب الأول فيه أبيها بدعمه لها، ووفاته كانت الفاجعة الكبرى لها.

لقاء الخميسي تتحدث عن والدها

الأب علاقة حب من نوع مختلف، وهو ما عبرت عنه، لقاء الخميسي، خلال لقاءها مع الإعلامي تامر شلتوت، أمس، عبر برنامجه «في العمق»، المذاع عبر قناته على «يوتيوب»: «أبويا الرجل الأول والأخير، كان صاحبي وصديقي وحياتي، عمري ما خبيت عنه أي حاجة، وبشوفه مختلف، فنان ومبدع وحساس، كان صوتي الداخلي بكلمه لحد دلوقتي وبيرد عليا، لأننا مترابطين روحيًا».

لقاء الخميسي: والدي الرجل الأول والأخير في حياتي

فجعت كثيرًا لخبر وفاته، رغم توقعي الأمر، نظرا لمرضه الشديد، توقعت فراقه، هكذا عبرت الخميسي، قائلة «كنت مؤهلة لخبر وفاته لأنه كان مريض بالسرطان، والدكاترة كانوا عارفين دي النهاية، لكن حقيقي مكنتش قادرة أقبل الموقف، أبويا عُمري اللى كان والآن واللى هيكون، أبويا قلبي وكياني وأنا بكل ما فيّ من أبويا وضّل أبويا وروح أبويا، لو كان ليا حق الاختيار هختارك يا أبويا».

لم تستطع الفنانة لقاء الخميسي أن تنظر إليه في مرضه، إذ أنها لم تصدق أن أبيها في فراش المرض: «مكنتش ببقى عايزة أدخل أبص عليه، لأني مكنتش بشوف الرجل اللي أنا أعرفه، أنا بشوف حد تاني أشبه بالعجز وكنت بتحرج بصورة مش طبيعية».

فاجعة وحب وفراق

وكشفت أنها تتحدث معه كثيرًا يوميًا، فضلًا عن أنها تشعر بأنه معها ويرد عليها وبجانبها، بل أنها تلجأ إليه دائما لمعرفة رأيه في بعض الأمور وتأخذ القرار منه: «دايمًا بحس أنه جنبي، كان بيتعصب والدنيا بتبقى وحشة بس ده طبيعي جدًا، بكلمه كل يوم وبقوله الحاجات الحلوة والوحشة».

وأضافت أنه كإنسان لم تر مثله أبدًا، وأنها تشعر بوجوده دومًا: «روحه معايا ومؤمنة إنه مامتش، ولو عندي مشكلة في حاجة أنا عارفة هو عايزني أعمل إيه، فعايشة بنصايحه لحد دلوقتي، كان رجل مختلف فعلًا».

وبين الحين والآخر، تنشر لقاء الخميسي، صورًا لوالدها الراحل، تعبر عن حبها واشتياقها لوالدها المنتج الكبير الراحل عبد الملك عبد الرحمن الخميسى، إذ نشرت عبر ستورى على حسابها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، صورة لإطار يحمل صورة والدها الراحل، معلقة: «بحبك».