الامارات | حقنة تتسبب في إصابة 13 مريضاً بالعمى.. وباكستان تفتح تحقيقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت السلطات الباكستانية تحقيقاً بشأن انتشار الأدوية الملوثة والمزيفة، عقب أن تسببت حقنة مصنعة محلياً على ما يبدو في إصابة 13 مريضاً بالعمى.

وأصيب بالعمى ما لا يقل عن 13 مريضاً بالسكرى، بعدما تم حقنهم بحقنة مصنعة محلياً لعلاج تلف الشبكية في إقليم وسط البنجاب.

وقال وزير الصحة في البنجابى جافيد أكرم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم: «تحقق لجنة مؤلف من خمسة أعضاء في الأمر، كما حظر بيع الحقنة في الإقليم».

وأضاف أنه «من المبكر القول ما إذا كان شخص ما سوف يفقد نظره» نتيجة لهذه الحقنة.

ووفقاً لقناة جيو الباكستانية، فإن ما لا يقل عن 40 شخصاً في لاهور وكاسور حقنوا بهذه الحقنة في العيادات الخاصة.

وخضع بعض المرضى للجراحة، واستعادوا نظرهم.

