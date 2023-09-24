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هل جلوس الأطفال بوضعية حرف «W» خطر على العظام؟.. طبيب يوضح

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الجلوس بوضعية حرف W

الأطفال الصغار وهم يلعبون يجلسون أو يستريحون وأقدامهم على كلا الجانبين، وهو ما يسمى بوضعية W، يبدو هذا الأمر إنجازًا مثيرًا للإعجاب إذا كان ضمن مباراة لعب اليوجا، ولكنه قد ينجم عنه عددًا من المشاكل الصحية، وينصح الأطباء بدفع الأطفال للخروج من الجلوس بهذه الوضعية، إذ أنها تشكل خطورة على العظام. 

جلوس الأطفال على شكل «W»

وحول خطورة هذه الوضعية، أوضح أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، أن جلوس الأطفال على شكل حرف W، وضعية أكثر شيوعًا، ويقضي الطفل أكثر من ساعات في هذه الوضعية وهو يلعب، وأحد الأسباب الشائعة أنه يولد مع تحول عظام الفخذ إلى الداخل، وهي حالة تعرف باسم الانقلاب الفخذي، ولكنه يصحح نفسه ذاتيًا أثناء النمو، أو يكون من الطبيعي بالنسبة لهم وضعية الجلوس هذه، وهي أكثر راحة في بعض الأحيان بالنسبة لهم وأكثر استقرارًا.

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الانقلاب الفخذي

وأكد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه لن يغير شكل أرجله، لكنهم يستجيبون فقط لتشريحهم الطبيعي، وهذا لا يعني أنه لا يوجد ضغط مفرط على المفاصل أو العضلات أو الركبة، إلا أنه قد ينتج عنه بعض المشاكل نتيجة لخلل التنسج الوركي الذي يعمل على التحول المفرط لعظم الفخذ.

أضرار جلوس الأطفال على شكل حرف W

وأوضح أن هذه الوضعية ينتج عنها في بعض الأحيان مشاكل  من دوران الفخذ الداخلي التي تتسبب في مشاكل خطيرة في العظام مستقبلًا، وتطور سيئ للعضلات الداخلية، يسبب نقص في تنسيق الجسم مع انخفاض قوة العضلات، أو التوتر.

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تعليمات يجب الالتزام بها لتجنب حدوث مشاكل في العظام

وينصح الخبراء الأمهات بألا تدع أطفالهن يجلسون في هذه الوضعية كثيرًا حتى لا تصبح عادة لديهم لتجنب كل هذه المخاطر، وهناك عدد من التعليمات التي يجب الالتزام بها لتجنب حدوث مضاعفات في العظام:

- ممارسة لا تسبب أذى للمفاصل مثل الجري.

- ممارسة تحتاج مجهودا مثل كرة السلة وكرة القدم والرياضات العنيفة.

- ليس هناك نسبة كبيرة لتدخل جراحي للطفل المصاب بليونة في الأربطة، ولكن يجب الاهتمام بتقوية عضلات الطفل لتجنب المضاعفات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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