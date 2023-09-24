معلومات عن آسيل عمران موديل تامر حسني.. أول وجه عربي لماركة فرنسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد واحدة من الوجوه ذات الملامح الجذابة في الوطن العربي، ولتميزها الكبير في عالم الموضة، تم اختيار عارضة الأزياء السعودية آسيل عمران، كأول وجه دعائي من العالم العربي والشرق الأوسط، لتمثيل علامة الأزياء الفرنسية الشهيرة «Fauré le page»، ضمن التحضيرات لإطلاق مجموعاتها الجديدة للحقائب.

ولم يكن هذا الاختيار غريبًا على السعودية آسيل عمران، لكونها واحدة من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالم الموضة.

معلومات عن آسيل عمران

وبعد اختيارها كأول وجه عربي لعلامة أزياء فرنسية، نستعرض خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن آسيل عمران، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- من مواليد عام 1989، أي تبلغ من العمر 34 عامًا.

- مطربة وممثلة وعارضة أزياء سعودية.

- انتقلت آسيل عمران للعيش بين عدة مدن سعودية بسبب طبيعة عمل والدها.

- أصدرت ألبومان غنائيان هما، «خجلانة»، و«الله يهنيني».

- شاركت في التمثيل بعدد من الأعمال الدرامية السعودية.

- الشقيقة الصغرى للإعلامية السعودية لجين عمران.

- جاء أبرز ظهور لها قبل عدة أعوام، بعدما لعبت دور «الموديل» الرئيسية في فيديو كليب «ناسيني ليه» للفنان تامر حسني.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، ما يقرب من 7 ملايين شخص.

تعليق آسيل عمران بعد اختيارها كأول وجه دعائي

وفي تصريحات تلفزيونية لها عبرت عارضة الأزياء والبلوجر السعودية آسيل عمران عن فخرها الشديد لهذا الاختيار الذي وقع عليها، قائلة: «فخورة جدًا لأن هذه العلامة التجارية من عام 1717، ومبسوطة إن ده أول تعاون لهم مع وجه عربي في الشرق الأوسط».

وبالتزامن مع تقديمها خطوط حقائب جديدة لماركة الأزياء الفرنسية «Fauré le page»، قالت «عمران» إنها تفضل بشكل شخصي حمل الحقائب صغيرة الحجم العملية، لأنها عادة ما تشكو من بعض المشكلات في أكتافها، كما أنها تحرص على وضع مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بها داخل حقائبها بشكل دائم خاصة عند السفر من بلد لأخرى.

تعاون جديد بين آسيل عمران وتامر حسني

وبعد نجاح تعاونهما سويًا في كليب أغنية «ناسيني ليه»، أعلن الفنان تامر حسني، قبل أسابيع قليلة، عن عودة التعاون الفني له مرة أخرى مع السعودية آسيل عمران، وهو ما كشف عنه في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام».

ودون تامر حسني: «رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة آسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه، بس دلوقتي مش كليب بس إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتوا مستنيينها من زمان، انتظروا أول خطوة في الرحلة وهي كليب أغنيتي الجديدة «حوا» من ألبوم هرمون السعادة».