إبراهيم يقدم خاتم الخطوبة لسحر في ساحة الحرم المكي.. استغل تواجدها لأداء العمرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفال هادئ غمرته روحانيات المشاعر المقدسة وتكبيرات المعتمرين، بعدما أقدم شاب مصر مقيم بالسعودية على خطبة إحدى الفتيات المعتمرات وتقديم خاتم الزواج في الساحة الخارجية للحرم المكي، تمهيدًا لإعلان حفل الزفاف بعد إتمام اتفاقات العائلتين.

الشاب عرض الزواج على أهل العروس قبل شهر

أسماء عبدالكريم المشرفة على فوج المعتمرين والمعتمرات، الذين انطلقوا إلى الأراضي المقدسة قبل أيام لأداء العمرة، تروي لـ«هن» كواليس الخطوبة التي تمت خلال الساعات الماضية، إذ حرص الشاب الثلاثيني إبراهيم عبدالفتاح من قنا ويقيم في السعودية على تقديم خاتم الزواج إلى الفتاة العشرينية سحر أحمد صالح ابنة مدينة دراو بمحافظة أسوان في الساحة الخارجية للحرم المكي بعدما تقدّم أهل العريس إلى أسرة العروسة في مسقط رأسها وعرضوا عليهم الزواج قبل نحو شهر.

قوبل عرض الزواج من أسرة العريس بالموافقة، وأتمّ الأسرتان كافة الاتفاقات المتعلقة بعقد القران، واستغل الشاب المصري فرصة تواجد الفتاة رفقة والدها في الأراضي السعودية لأداء العمرة لإتمام الخطوبة، تقول «أسماء»: «كان زميلي في الكورس وكان متقدم لأهلي من حوالي شهر وبعت أهله أسوان يخطبوني، وبعدين استغل فرصة تواجدي لأداء العمرة واتقدم لوالدي».

كان اللقاء الأول الذي جمع بين الشاب ووالد العروس على الأراضي المقدسة، إذ حرص «إبراهيم» على التعرف إلى والد «سحر» خلال تواجدهما في فندق الإقامة الذي تصادف أنّه كان قريبًا من الفندق الذي يقيم به، ثم أقدما على شراء الشبكة من برج الساعة الذي يبعد أمتار عن الحرم المكي: «راحوا اشتروا الشبكة كانت عبارة عن دبلة وخاتم وبعدين روحنا ساحة الحرم المكي عشان تلبسهم هناك».

انتقل العريس والعروس ووالدها ومجموعة من المعتمرين إلى ساحة الحرم المكي، وأقدم «إبراهيم» على تلبيس خاتم الزواج إلى عروسه مع الحفاظ على قدسية المكان، وتخلل الحدث مباركات الحاضرين وذكر الله بصوت مرتفع: «كنا بنحاول نحافظ على قدسية المكان، وخلينا الزغاريد والفرحة كلها في المكان اللي اشترينا منه الدهب وفي الفندق لما رجعت البنات احتفلوا بيها».

العروسان أتمّا الخطوبة بعد إتمام مناسك العمرة

اعتمدت الفتاة العشرينية على ارتداء عباءة باللون الأبيض، وارتدى «إبراهيم» عباءة أيضًا من نفس اللون، إذ تقول «سحر» لـ«هن» إنّ كل هذه الأحداث لم تكن باتفاق أو ترتيب مُسبق، بل تمت بشكل سريع أثناء تواجدها لأداء العمرة مع والدها: «هو كان جاي يعتمر في الوقت اللي أنا ووالدي سافرنا فيه، وقال نجيب الشبكة هنا طالما والدك معاكي عشان هو لسة قاعد شوية بحكم ظروف شغله، ومكناش مرتبين لأي حاجة، حتى العباية كنت عاملاها عشان أعتمر بيها وقررت ألبسها يوم تلبيس الدبل».

شعور بالسعادة لا يوصف شعرت به «سحر» داخل الحرم المكي عند ارتداء خاتم الزواج، مؤكدة أنّها لم ترَ خطيبها ولم يُتمّا إجراءات الخطوبة إلى بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة: «كنت حاسة إحساس جميل أوي وحسيت إنّ البداية كلها هتبقى جميلة ومبهجة، ومعملناش أي حاجة غير بعد ما اعتمرنا ومشوفناش بعض غير ما اعتمرنا عشان فيه ناس كانت بتقول إزاي خطوبة في الإحرام».