نوع مكسرات يساعدك على إنقاص الوزن ويحسن صحة قلبك ويقلل الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة جنوب أستراليا أن هناك نوعاً من المكسرات يمكن تضمينه إلى النظام الغذائي يساهم في فقدان الوزن

ولا يساعد اللوز الأشخاص على إنقاص الوزن فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وقام الباحثون بفحص تأثير اللوز في نظام غذائي ووجدوا أنه خفض حوالي 7 كيلوجرامات من وزن الجسم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كما أنه يعتبر وجبة خفيفة رائعة وغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للأشخاص ربطها بزيادة وزن الجسم.

وقال الباحثون: "أظهرت الأنظمة الغذائية المكملة باللوز أيضًا تغيرات ذات دلالة إحصائية في بعض أجزاء البروتين الدهني عالية التصلب، ما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل".

كما وجدت العديد من الدراسات الأخرى وجود علاقة وثيقة بين اللوز وصحة القلب.

وسلطت دراسة مراجعة عام 2018، التي نشرها باحثون هنود في مجلة Nutrients، الضوء على تأثير اللوز في تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويساعد اللوز في الحفاظ على أو زيادة نسبة الكولسترول الجيد.

وقال الباحثون: "إن الاستهلاك اليومي لحوالي 45 جرامًا من اللوز يساعد على تقليل أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهو "

وهو اضطراب شحوم الدم".

بالإضافة إلى أن اللوز مصدر غني بالأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة.

ويحتوي 100 جرام من اللوز على ما يقرب من 850 سعرة حرارية، و21.15 جراما من البروتين و 50 جراما من الدهون و 12.55 من الكربوهيدرات و 12.5 من الألياف و 4.35 من السكر، كما أنه غني بالكالسيوم والحديد والمغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين E.

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