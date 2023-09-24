واقعة غريبة.. امرأة تفاجئ عمال مطعم بتصرف غير متوقع بعد طلب وجبة "فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقولون إذا كنت تحب شيئًا ما، فيجب عليك إطلاق سراحه - ويبدو أن امرأة اختارت أن تعيش وفقًا لهذا الشعار.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لقد كان يومًا محظوظًا لـ السطلعون عندما طلبت امرأة الوجبة مقابل 175 جنيهًا إسترلينيًا، فقط لإطلاق سراح المخلوق وتركه مرة أخرى في البحر.

وطلبت السائحة السويسرية السطلعون مع اللينجويني أثناء تناول الطعام في مطعم المأكولات البحرية الفخم في جزيرة سردينيا بإيطاليا مع زوجها.

وفاجأت السيدة عمال المطعم المتخصص بالمأكولات البحرية، بعدما طلبت إحضار السلطعون إليها قبل طبخه، حيث قررت إعادته إلى البحر.

وقال صاحب المطعم، أنطونيو جيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء.

وأصيب زوار المطعم الآخرون وموظفو المطعم بالذهول من هذا الحدث الغريب لأنهم "اعتقدوا أن المرأة كانت تمزح".

وأضاف: "لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل جيد".

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