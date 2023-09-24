في مشهد غير متوقع.. تمساح يثير الذعر بشكل صادم.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تفاجئ المارة في شوارع مدينة فلوريدا بتمساح ضخم يركض بسرعة ويحمل رجل بين فكيه، مما أثار الزعر بين الناس.

وشاهد أحد سكان المدينة الأمريكية تمساح طوله 14 قدما، في شارع سكني في لارجو، وهو كمبوند صغير يقع على بعد 4 أميال فقط جنوب شاطئ كليرووتر، يركض بسرعة كبيرة ويحمل جثة رجل بين فكيه، وفقا لما جاء بصحيفة "نيويورك بوست".

ويقول جاك ماركوس، أحد المارة الشاهدين على الواقعة: "عندما رأيت الجثة في فمه، أسرعت بتوثيق اللحظة بواسطة هاتفي المحمول"، ومن ثم اتصل جاك بفرق الإنقاذ والتي حضرت بشكل سريع إلى مكان الواقعة.

وبدأت قوات الطوارئ إطلاق النار على التمساح، فبدأ التمساح بسحب الجثة والهرب إلى القناة المائية.

وفي النهاية تمكنت القوات من انتشال الجثة والقبض على التمساح، وفقا لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس.

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