سبب وفاة ابنة خبيرة التجميل نانسي زيدان.. والدتها مصدومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة تعيشها خبيرة التجميل نانسي زيدان، عقب رحيل ابنتها الطفلة «دارين» وهي لازالت في عُمر الزهور، وذلك عقب أيام قليلة من خضوعها لعدة عمليات جراحية لم تعلن الأم عن طبيعتها.

تعرف على سبب وفاة ابنة نانسي زيدان

كشف محمود عبداللطيف شقيق نانسي زيدان، عن سبب وفاة دارين ابنة نانسي زيدان، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا إن الطفلة كانت تعاني من ثقب بالأمعاء، وهو ما كان سببا في خضوعها لعملية جراحية.

وأكد شقيق نانسي زيدان، أن الطفلة دارين، كانت تعاني من عدة مشكلات صحية، ومكثت في العناية المركزة عقب خروجها من الجراحة، إلى أن توقف قلبها وتوفاها الله في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد.

وعن حالة الأم، أكد «عبداللطيف» إن والدتها في صدمة، إذ تمر بموقف عصيب ولم تستطيع الحديث.

نانسي زيدان تكشف عن معاناة ابنتها

وكانت خبيرة التجميل نانسي زيدان كشفت عن معاناة ابنتها في منتصف الشهر الجاري، وقالت على صفحتها: «بنتي هتعمل عملية كمان شوية ومحتاجة دعائكم.. ادعولها بالله عليكم تقوم بالسلامة».

ولم يمر الكثير، إلا وطمأنت نانسي متابعيها على حالة ابنتها الصحية، التي تدهورت مُجددًا خلال الأيام الماضية، لتعود لغرفة العمليات، حيث خضعت لعملية جراحية جديدة، لفظت على إثرها أنفاسها اليوم، ودونت نانسي: «بنتي داخلة دلوقت العمليات والحالة خطيرة بالله عليكو بالله عليكو تدعولها ربنا ينجيها ادعولها كتير».

وخلال الساعات الماضية ودعت نانسي زيدان ابنتها دارين في منشور عبر «الفيسبوك»، مدونة: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنتي الغالية دارين أحمد محمد السعيد، وصلاة الجنازة الأحد الموافق 24 سبتمبر في مسجد الحصري والدفنة بعد صلاة الظهر».

آخر ظهور للطفلة دارين مع والدتها نانسي زيدان

وكان آخر ظهور للطفلة دارين مع والدتها نانسي زيدان، في مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي خلال تقليدهن المسلسل الشهير «نيللي وشريهان».

من هي نانسي زيدان؟

- نانسي زيدان خبيرة تجميل من مواليد المنصورة.

- درست في كلية الإعلام.

- ودرست فن المكياج.

- تقوم بتقليد الشخصيات الفنية، وتجسيد شخصيات كرتونية، باستخدام ملابسها ومكياجها البسيط.