علامات إذا ظهرت على جسمك احذرها تدل على سرطان الحنجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على الحلق احذرها، لأنها يمكن أن تكون دلالة على الإصابة بسرطان الحنجرة، ويمكن أن تحدث في البلعوم أو مناطق أخرى من الحلق، لذا عليك الإنتباه.

وسرطان الحنجرة يصيب الحنجرة، وهي الأنبوب الذي يربط الحلق بالرئتين، وتتكون من الحبال الصوتية، والتي تنتج الصوت، ويمكن أن يحدث مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك مايلي وفقًا لما جاء في وفقًا "mount sinai"، منظمة صحية في مدينة نيويورك الأمريكية.

الأسباب

الأشخاص الذين يدخنون معرضون لخطر الإصابة بسرطان الحلق، كذلك شرب الكثير من الكحول على مدى فترة طويلة يزيد أيضًا من المخاطر، وهم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق.

كما تتطور معظم حالات سرطان الحلق عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق من النساء.

الأعراض

تشمل أعراض سرطان الحنجرة مما يلي:

أصوات تنفس غير طبيعية (عالية النبرة).

سعال مستمر.

سعال مصحوب بدم.

صعوبة في البلع.

بحة في الصوت لا تتحسن خلال 3 إلى 4 أسابيع.

ألم في الرقبة أو الأذن.

التهاب الحلق الذي لا يتحسن خلال 2 إلى 3 أسابيع، حتى مع تناول المضادات الحيوية.

تورم أو كتل في الرقبة.

فقدان الوزن دون سبب.

مضاعفات هذا النوع من السرطان ما يلي:

انسداد مجرى الهواء.

صعوبة في البلع.

تشوه في الرقبة أو الوجه.

تصلب جلد الرقبة.

فقدان الصوت والقدرة على التحدث.

انتشار السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.

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