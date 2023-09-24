مع اقتراب المدارس.. احذري هذه الأعراض إذا ظهرت على طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، يزداد خطر انتشار نزلات البرد بين الأطفال، نتيجة التقارب وانتشار الفيروسات في ظل تغير الفصول.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من المعروف أن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، ينتشر خلال تلك الفترة إلى حد بعيد نتيجة تغير المواسم، ونزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة الأعراض.

وأضاف بدران في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تتمثل أعراض نزلات البرد فيما يلي: "السعال، والعطس، وارتفاع درجات الحرارة، والصداع".

وأشار إلى أن هناك أعراض أكثر شيوعًا مع العدوى بمتحورات أخرى، وتتمثل فيما يلي لذا علينا الانتباه وتتمثل فيما يلي:

1- السعال.

2- الحمى.

3- سيلان الأنف.

4- الصداع.

5- التهاب الحلق.

6- آلام العضلات.

7- السعال الجاف والحمى وفقدان الشم.

كما قدم بدران عدة نصائح للحفاظ على حياة طفلك من نزلات البرد وتشمل الآتي:

غسل اليدين مرارا وتكرارا.

استخدام مطهر اليدين بعد الحمام أو قبل تناول الطعام.

مسح مقابض المنزل والأسطح باستمرار.

عند الإصابة بالعدوى عليك عدم إرسال طفلك للمدرسة.

ولتخفيف أعراض البرد عليك اتباع تلك الخطوات:

1- شرب الكثير من السوائل الدافئة.

2- تناول العلاج وخافضات الحرارة، بعد استشارة الطبيب.

3- النوم باكرًا.

4- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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