أسباب فشل العلاقات.. آية شعيب لبرنامج "ف الصالة": هذا ما تحتاجه المرأة من الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الكاتبة والمفكرة وصانعة المحتوى، آية شعيب، عن أسباب فشل العلاقات.

وحلت آية شعيب، ضيفة على برنامج "ف الصالة"، والذي يعده ويقدمه، الدكتور مهاب مجاهد الطبيب النفسي، على موقع يوتيوب، للحديث عن فشل العلاقات بين الرجل والمرأة.

و"ف الصالة" برنامج اجتماعي يتناقش فيه الطبيب النفسي "مهاب مجاهد" صاحب الرؤية العلمية، والضيف صاحب الخبرات الحياتية في مواضيع مختلفة تخص كل بيت مصري، بهدف تقديم وجبة مفيدة وممتعة للمشاهدن تجمع بين التحليل النفسي البسيط وتشويق التجربة الحياتية للضيف.

وقالت "شعيب"، إن المرأة تحتاج إلى إحساس الأمان من الرجل، عن طريق كونه شخص متوازن، يتجنب الصدام والمشاكل مع زوجته.

وعن أسباب فشل العلاقات، أضافت صانعة المحتوى: "موضوع الارتباط شائك جدا لأنه في الأغلب يتم دون معايير اختيار، من غير ما أشوف مين شبهي ومتفق معي أم لا، فالبعض يهتم بقصة أنه مرتبط فقط".

ونصحت "آية": "المشكلة في البداية احنا كرجل وامرأة مش بنشوف الاختلاف بيننا وبين بعض وهل هنعرف نكمل ولالا، كمان طريقة التفكير مهمة للغاية بين الطرفين في العلاقة".

كما تحدثت عن مقولة الفرص الضائعة، قائلة: "الجملة دي ضيعت أجيال مفيش حد ضامن إن الشخص مناسب ليه 100%، وقصة الفرص الضائعة بتخلينا نرتبط وخلاص".

وأكملت آية شعيب: "لكن الفرص الضائعة أفضل من الطلاق لأنه من أصعب التجارب على الطرفين، لذلك إذا كان هناك قبول وتفاهم بين الطرفين فالعلاقة قابلة للاستمرار بشكل كبير".

وحرصت آية على تقديم نصائح للرجل والمرأة، قائلة: "الغيرة زيادة عن اللزوم بتدمر العلاقة وماينفعش الغيرة توصل إلى هذه الدرجة في العلاقة".