"أعلن رجولتي".. حكاية البلوجر بدر خلف المثير للجدل بعد إعلان توبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

اعتاد البلوجر الإماراتي بدر خلف على إثارة الجدل بين متابعيه منذ سنوات، بداية من نشره لفيديوهات العناية بالبشرة للفتيات، حتى إعلانه بتحوله جنسيا من بدر خلف إلى بدرية، وثم زواجه برجل وحمله.

وعاد بدر من جديد ليثير الجدل بإعلانه توبته وندمه عن أفعاله، عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال بدر في مقطع الفيديو: "معاكم بدر خلف بن عبد العزيز بن تركي الحربي من أب سعودي وأم إماراتية، أحب أعتذر لكل الناس على الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا كلها".

ونشر البلوجر الشهير صورة له بالزي الإماراتي، معلقا: "من اليوم أعلن رجولتي وآسف على اللي سويته من قبل".

كما نشر بدر مجموعة من صوره القديمة قبل تحوله لفتاة، طالبا من جمهوره مساعدته على التوبة وبدء حياة جديدة طبيعية.

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