نقص هذا الفيتامين قد يعرضك لخطر الإصابة بكسور العظام وأمراض الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت الطبيبة البريطانية، نعومي نيومان بينارت، من مخاطر نقص فيتامين معين بالجسم، مضيفة أنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

وقالت نيومان، لصحيفة إكسبريس البريطانية: "عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د، وهو أمر حيوي لصحة العظام، "يمكن أن يضعف المفاصل وقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكسور الإجهادية".

ما هي كسور الإجهاد؟

وفقا للموقع الطبي، مايو كلينيك، فإن كسور الإجهاد هي شقوق صغيرة في العظام.

وقالت نيومان، إن نقص فيتامين د يمكن أن يلعب دورا في مستويات السيروتونين في الدماغ.

وأوضحت: "يُعرف السيروتونين باسم هرمون السعادة لأنه مهم في الحفاظ على حالتك المزاجية والشعور بأفضل حال.

فيتامين د مهم أيضًا لمناعة الشخص، وبالتالي فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يضعف جهازك المناعي.

وأضافت: "هل تعلم أن تناول مكملات فيتامين د قد يساعد في تقليل شدة أعراض كوفيد-19؟، وجدت دراسة حديثة للتجارب المعشاة ذات الشواهد (RCTs)، وهي المعيار الذهبي للبحث، أن مكملات فيتامين "د" أدت إلى انخفاض خطر الوفاة وتقليل خطر دخول وحدة العناية المركزة للأشخاص المصابين بكوفيد-19."

وردت هيئة الخدمات الصحية البريطانية قائلة: "لا توجد حاليًا أدلة كافية لدعم تناول فيتامين د فقط للوقاية من كوفيد-19 أو علاجه".

كيف يمكنك زيادة فيتامين د؟

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين د ما يلي:

الأسماك الزيتية (التونة والماكريل والسلمون)

بيض

منتجات الألبان (الحليب والجبن)

الأطعمة المدعمة (الحبوب، الخبز، العصائر)

الفطر.

وتشرح نيومان بينارت: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة ويتعرضون لأشعة الشمس بانتظام، فقد يكون من المفيد التفكير في تناول مكملات فيتامين د".

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