معلومات عن المرض المتسبب في وفاة ابنة البلوجر نانسي زيدان

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خبر وفاة «دارين» ابنة البلوجر نانسي زيدان، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عقب خضوعها لعملية جراحية خطيرة، أدت لوفاتها في النهاية.

ومع انتشار خبر وفاة ابنة البلوجر نانسي زيدان، بات الكثير يتساءل عن المرض المتسبب في وفاتها، خاصة وإن والدتها لم تفصح عن تفاصيل العمليات الجراحية التي خضعت لها.

ما هو المرض المتسبب في وفاة ابنة البلوجر نانسي زيدان

وكشف محمود عبداللطيف شقيق نانسي زيدان، عن سبب وفاة «دارين» ابنة نانسي زيدان، خلال حديثه لـ«الوطن»، وأوضح إن الطفلة كانت تعاني من ثقب بالأمعاء، وهو ما كان سببا في خضوعها لعملية جراحية.

ما هو المرض المتسبب في وفاة ابنة البلوجر نانسي زيدان

أصيبت ابنة البلوجر نانسي زيدان، بـ«ثقب الأمعاء».. ويحدث في منطقة ما من الأمعاء نتيجة إصابة الغشاء المخاطي المبطن للقناة الهضمية بخلل أو بجرح، إذ يصبح تجويف البطن معرضًا بشكل مباشر لمحتويات القناة الهاضمة الداخلية المتنوعة والتي تبدأ بالتسرب من داخل القناة الهضمية إلى خارجها من خلال الثقب.

ويتسبب ثقب الأمعاء في تسلل البكتيريا من تجويف البطن إلى داخل القناة الهضمية، ما يكون له العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، التي قد تصل للوفاة في النهاية، وفقًا لحديث دكتور أشرف عقبة، استشاري الباطنة لـ «هُن».

الجدير بالذكر إن حالات ثقب الأمعاء، هي واحدة من أكثر الحالات الطبية الطارئة شيوعًا حول العالم، والتي غالبًا ما يتم إخضاع المريض لمجموعة من الفحوصات الطبية، على رأسها التصوير بالأشعة السينية، التصوير المقطعي المحوسب، وفحوصات الدم، تنظير القولون، أو التنظير الداخلي للتشخيص

وإليكم كل ما تريد معرفته عن المرض المتسبب في وفاة ابنة البلوجر نانسي زيدان، وفقًا لشبكة «webmd»، التي تقدم خدمات متعلقة بالصحة.

أسباب ثقب الأمعاء

- الإصابة ببعض أمراض ومشكلات الجهاز الهضمي، مثل: التهاب الرتج، والقرحة الهضمية، والتهاب القولون التقرحي، وانسداد الأمعاء، والتهاب الزائدة الدودية، ومرض كرون، وأمراض المرارة.

- الإصابة بمرض السرطان.

- تزايد الضغط في المريء نتيجة التقيؤ بقوة.

- تناول بعض أنواع الأدوية، مثل: العلاج الكيميائي، وبعض أنواع الأدوية المضادة للالتهاب.

- الخضوع لبعض الإجراءات الطبية الجراحية أو التشخيصية في منطقة البطن، مثل تنظير القولون.

- تناول مواد كاوية.

- التعرض لحادث أو لإصابة في منطقة البطن

مثل: ابتلاع أداة حادة، أو التعرض لعملية طعن بأداة حادة.

أعراض ثقب الأمعاء

ألم حاد ومفاجئ في البطن.

غثيان وتقيؤ.

قشعريرة.

حمى.

تورم أو انتفاخ البطن.

التعب، والدوار.

تناقص عدد مرات الإخراج.

تسارع نبض القلب.

انقطاع النفس.

هل مضاعفات ثقب الأمعاء تسبب الوفاة؟

قد تحدث مضاعفات صحية بسبب ثقب الأمعاء، وعلى رأسها الإصابة بالالتهابات المختلفة في منطقة البطن، المسببة للآتي:

التهاب الصفاق.

خراج البطن.

حدوث التهابات في مناطق مختلفة من الجسم، ما يسمى بالإنتان، وهي حالة خطيرة قد تؤدي للوفاة.