الامارات | مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة.. رحلة للعقول والقلوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح الشارقة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم الباب لاكتشاف جماليات الفن وقوة الحكمة في استعادة الجذور الأصيلة للثقافات الإنسانية، إذ تنظم برؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أول مهرجان من نوعه في المنطقة، مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة، لتجمع الجمهور، في صحراء منطقة مليحة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل، مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة، من خلال سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى، والحرف اليدوية، وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم، بالإضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم على المستوى الجسدي والنفسي، وورش عمل يقدمها خبراء ومدربون متخصصون، إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والموجهة للمهرجان: «يسعى مهرجان تنوير إلى إعادة اكتشاف حكمة القدماء والاحتفاء بها من خلال جمال موسيقى الثقافات الأصيلة، التي تستحضر تراثنا العالمي وتحافظ على عاداتنا، لهذا حمل المهرجان اسم (تنوير)، فهو يدعو إلى تجمع العقول والقلوب، ونحن في الشارقة نقدم دعوة مفتوحة لكل من يبحث عن تواصل حقيقي وعميق مع نفسه ومع العالم، ولكل من يأمل باستعادة الشعور بأصالة الماضي، ويتنفس هواءً نقياً وسط الطبيعية».

وأضافت «يدعو المهرجان الجميع للانضمام إلينا ليعيش بعمق كل لحظة ويشعر بوجوده ويرى العالم كما لو أنه يراه لأول مرة».

ويأخذ المهرجان زواره إلى عالم فني مختلف يجتمع فيه موسيقيون وفنانون عالمون في عروض بصرية تفاعلية حيّة على الكثبان الرملية، تستخدم أحدث تقنيات العرض، وينتقل فيها الجمهور إلى عوالم من ثقافات قديمة ومعاصرة قدمت الحكمة في قوالب موسيقية خالدة.

ولا يقدم المهرجان فعاليات موسيقية وفنانين وحسب، وإنما يصحب الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس، من خلال جلسات اليوغا، والتأمل، ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العالم، كما يتيح للجمهور فرصة التجوّل في فضاء مفتوح تتوزع فيه منصات العرض الفنية، ومحال لمنتجات حصرية ومشغولات يدوية، إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.

ويخاطب مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة العالم برسالة مركزية، يدعو فيها إلى تبني خيارات حياة مستدامة، تحافظ على الطبيعة، وتهتم بمواردها، إذ يقدم مفهوماً جديداً للمهرجانات الفنية المستدامة، وينطلق من الإيمان بضرورة حماية الطبيعة، وأهمية أن يتبنى العالم القيم الجميلة التي يدعو إليها الفن، ويتوقف عن الممارسات غير المسؤولة تجاه الأنهار والبحار والجبال والأشجار.

وتوفر مليحة، الحائزة جائزة (Traveller’s Choice) المرموقة من موقع TripAdvisor للسنة السادسة على التوالي، المكان المناسب لإقامة هذا الحدث العالمي، حيث يقام المهرجان بمعايير مستدامة لحماية التأثير البيئي على المناظر الطبيعية الصحراوية.

تجارب ملهمة

يقدم مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة تجارب ملهمة من مدربي العيش بجودة وانسجام. ويتضمن عروض ليزر وأعمال فنية تركيبية في الهواء الطلق. ويضم سوقاً تراثية تعرض مجموعة من المجوهرات التقليدية والمنتجات الحرفية المصنوعة يدوياً. ويشمل نزهات لاستكشاف الطبيعة والتخييم الليلي.