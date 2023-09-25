الامارات | حمامة تركية تفوز في سباق «الزاجل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت حمامة خاصة بمربي طيور تركي، في بطولة مسابقة الحمام الزاجل في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بعدما أنهت سباقاً لمسافة 505 كيلومترات في غضون تسع ساعات.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن منطقة «قره أغاج» في ولاية أدرنة، احتضنت أول من أمس «المسابقة النهائية للكأس الذهبية للحمام الزاجل»، وسط أجواء من المرح والتنافس. وشاركت في السباق 429 حمامة من تركيا ورومانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وبدأ السباق بإطلاق الحمامات من منطقة «جرادا» في ولاية بولو (شمال غرب البلاد)، حيث كانت نقطة النهاية في «قره أغاج» بولاية أدرنة.

وأثناء انتظار لجنة التحكيم وأصحاب الحمامات والجماهير وصول الحمام الزاجل، ذهب بعض المشاركين والحضور إلى تشغيل أغانٍ شعبية بين الحين والآخر، لإضفاء أجواء من الحماس على المسابقة.

وبعد طول انتظار، وصلت أولاً حمامة يمتلكها التركي طيفون تشاجلانياندره، بعد أن قطعت مسافة 505 كيلومترات في غضون تسع ساعات.

وكرّمت لجنة التحكيم صاحب الحمامة بحزام ذهبي ومبلغ 300 ألف ليرة تركية (نحو 11 ألف دولار).

كما كرّم أصحاب الحمامات الفائزة بالمراتب الأولى بكؤوس وجوائز مالية.