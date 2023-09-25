الامارات | أشجار الغاف.. ثروة الإمارات وكنزها الأخضر

شكرا لقرائتكم خبر عن أشجار الغاف.. ثروة الإمارات وكنزها الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحظى شجرة الغاف بمكانة خاصة لدى أهل الإمارات، لقيمتها البيئية وفوائدها المتعددة، واقترانها بهوية الدولة وتراثها، ولذلك أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بها، وأطلقت مبادرات أسهمت في الحفاظ عليها وزيادة أعدادها.

وتغطي أشجار الغاف مساحات واسعة من أرض دولة الإمارات، لتقف شاهدة على اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحبه العميق للطبيعة، وحرصه الشديد على حماية البيئة والحفاظ عليها، وتشجيعه ودعمه للزراعة، والتوسع في نشر الرقعة الخضراء، إذ اهتم الوالد المؤسس بزراعة الأشجار عموماً، والغاف خصوصاً، وأصدر توجيهاته بمنع قطعها في جميع إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة منها.

وتمتاز أشجار الغاف بسهولة تكاثرها، وسرعة نموها، والتكيف مع الأجواء البيئية المحيطة بها، إذ تتعمق جذورها في التربة لمسافات بعيدة، كما تتميز بقدرتها على تحمّل الجفاف وامتصاص المياه من عمق 20 متراً تحت سطح الأرض.

وتعد هذه الأشجار ثروة متعددة الفوائد، في مقدمتها مكافحة التصحر، إذ تتحمّل الملوحة العالية وتقلبات الجو والرياح، وهي ملائمة للزراعة في التربة الرملية، كما تستخدم لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة التي تزيّنها وتضفي عليها سمة جمالية راقية.

وفي ما يخص فوائدها البيئية أيضاً؛ تعمل شجرة الغاف على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال امتصاصها، وبذلك تساعد على تقليل آثار التغير المناخي، كما تسهم في تحسين جودة الهواء، حيث يمكن لشجرة الغاف التي يصل عمرها إلى 10 سنوات أن تحتجز نحو 34.65 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

مبادرات

وتستعرض حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على أشجار الغاف، إذ خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ«المحمية» لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة والحلول المبتكرة.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.

وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث المغفور له الشيخ زايد في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.

الشجرة الوطنية

تم إعلان شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات عام 2008، إذ يرجع هذا الاختيار لما تمتلكه من قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية للدولة، إذ تتحمّل الجفاف، ويمكن أن تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، إلى جانب أهميتها للإنسان والحيوان وللحفاظ على توازن البيئة كذلك.

وفي عام 2019 اختيرت شجرة الغاف لتكون شعاراً لعام التسامح في الإمارات، للدلالات الكبيرة التي تحملها الشجرة وارتباطها بالموروث الشعبي والبيئي والأصالة الإماراتية، وتعد رمزاً للصمود في الصحراء، وشاهداً على عادات قديمة.

حملات توعية

وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والخاصة حملات وطنية لحماية أشجار الغاف، تضمنت مبادرات للتوعية البيئية لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تنظيم مسابقات بيئية وتوزيع ملصقات ومنشورات حول أهمية شجرة الغاف وكيفية المحافظة عليها.

وهدفت الحملات إلى حماية هذه الشجرة من خطر الانقراض، اعترافاً بقيمتها وأهميتها في حماية بيئة الإمارات وإسهامها في مكافحة التصحر وارتباط أبناء المنطقة بها منذ القدم.

وتتخذ السلطات المحلية في الدولة تدابير صارمة بحق من يقوم بقطع أشجار الغاف، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999، الذي يحظر قطع النباتات البرية أو اقتلاعها أو جمعها بطريقة غير مشروعة.

وأطلقت العديد من الجهات الحكومية في الدولة حملات وطنية لحماية أشجار الغاف، مثل مشروعات ترقيم أشجار الغاف في كل من أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، بالإضافة إلى زراعة أشجار الغاف في محمية حزام غابات المنتثر في الشارقة.

وتؤدي أشجار الغاف دوراً مكملاً للسلسلة الغذائية في النظام الإيكولوجي في الإمارات، إذ تعتبر أزهارها وثمارها وأوراقها وأغصانها وجذورها موارد وموائل لتشكيلة من النباتات والحيوانات المتوطنة، ما يجعلها نوعاً أساسياً تعتمد عليه العديد من الأنواع، كما تبني طيور كثيرة أعشاشها فيها، ويجني النحل رحيق أزهارها لينتج عسلاً رفيع الجودة.

وتتخذ نباتات شجيرية ومتعرشة من أشجار الغاف دعامات تنمو عليها، وتوفر ظلالها مناخاً مواتياً لكثير من الحيوانات في حر الصيف.

وتعد أشجار الغاف من أغنى الأشجار بالفوائد التي استفاد منها سكان الصحراء، فكانوا يستخدمون خشبها وقوداً ومادة للبناء والأثاث، ويستظلون بظلالها الوارفة.

ولأهمية هذه الشجرة من الناحية البيئية أقيمت لها محمية «غاف نزوى» في دبي، وتتميز بوجود أعداد من أشجار الغاف التي تظهر على شكل غابات من الأشجار التي تكسو المنطقة، وتوفر بيئة ظليلة وجاذبة لمختلف أنواع الطيور والحيوانات. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة على إطلاق مبادرات تسهم في الحفاظ على الأشجار المحلية وزيادة أعدادها، وعلى رأسها شجرة الغاف.

ويشكل توظيف التقنيات الحديثة توجهاً عاماً في الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة.

• تغطي مساحات واسعة من أرض الدولة، لتقف شاهدة على الاهتمام بزراعتها منذ سنوات طويلة.

ترقيم

أطلقت بلدية دبي في 2014 مشروع «ترقيم الأشجار المعمرة»، بهدف توفير قاعدة بيانات إلكترونية عن هذه الأشجار، وإحصاءات بأعدادها وأطوالها وقطر ساقها وعمرها، وبدأ المشروع بترقيم أشجار الغاف الطبيعية كونها أهم شجرة بيئة محلية.

وانتهت بلدية دبي من المرحلة الأولى من مشروع ترقيم أشجار الغاف في 177 منطقة منذ انطلاق المشروع، والتي استهدفت ترقيم 10 آلاف شجرة معمرة من أشجار الغاف.

وبدأت بلدية دبي المرحلة الثانية من المشروع في 2021، والتي استهدفت ترقيم أشجار الغاف في 49 منطقة أخرى بدبي.