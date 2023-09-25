القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب انطلاق الفصل الدراسي الجديد، تضع الأمهات قائمة بالأشياء الضرورية التي يجب شرائها وعلى رأسها اللانش بوكس، إلا أنه يجب اختياره بعناية تامة لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عنه، والتي قد تؤثر بدورها على صحة الطفل، وذلك لدخول مادة «ـBPA» في تصنيعه، وهي مادة خطرة، وتستعرض «هن» أضرار هذه المادة في السطور التالية.

مادة خطيرة في اللانش بوكس تهدد صحة أولادك «بلاش تشتري النوع ده»

تحرص الأمهات على التسوق، وشراء المستلزمات المدرسية لأبنائها، وبالتأكيد لا تخلو من اللانش بوكس الذي يعد أساسيًا ولا غنى عنه، وهنك الكثير من الأنواع التي تحتار الأمهات في اختيار الأفضل بينها، إلا أن هناك معيار أساسي يمكن الاختيار وفقًا له، متمثل في أحد العبارات المكتوبة على الجزء الأسفل من اللانش بوكس، تفيد خلوها من مادة «BPA» أو البيسفنول، وهي إحدى المركبات الصناعية الضارة، والتي قد تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب، وحدوث مشاكل صحية في الأوعية الدموية إلى جانب ضعف نمو الدماغ، وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتوجد هذه المادة في كل شيء بدءًا من مواد منع تسرب الأسنان «مادة تحمي من البكتريا» وحتى إيصالات تسجيل النقد وبطانة علب الصفيح وفقًا لموقع «theglobeandmail».

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أستاذ تغذية يحذر من خطورة هذه المادة

وقال محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، إن خطورة هذه المادة تكمن في كونها مسرطنة، لذا وجب قبل شراء اللانش بوكس الحرص جيدًا على خلوه من هذه المادة، التي تؤثر على الصحة بشكل كبير، وتدخل في صنع الكثير من الأدوات المختلفة، وتوصلت الدراسات إلى أن هذه المادة تؤثر سليبا على خلايا المخ والبروستاتا والأجنة لدى الأمهات الحوامل.

وينصح «الحوفي» بضرورة التأكد من خلو اللانش بوكس من هذه المادة، وذلك عن طريق النظر أسفل اللانش بوكس: «فيه مثلث صغير أسفل اللانش بوكس، المفروض نختار رقم 5 لأنه هو النوع الأمن، كونه خالي من هذه المادة، والبعد عن 3 و 7 لأنها تشير إلى دخول مادة الـbba في تركيب اللانش بوكس، وتم توفير حاليًا لانش بوكس مصنوع من الاستانليس، وهي الأفضل ويمكن شرائها بدل الأنواع الأخرى».