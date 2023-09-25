حمامة تركية تفوز بـ 11 ألف دولار.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

توّجت حمامة خاصة بمربي طيور تركي، في بطولة مسابقة الحمام الزاجل بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بعدما أنهت سباقاً لمسافة 505 كيلومترات في غضون 9 ساعات.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن منطقة "قرة أغاج" بولاية أدرنة، احتضنت، أمس السبت "المسابقة النهائية للكأس الذهبية للحمام الزاجل"، وسط أجواء من المرح والتنافس.

وشارك في السباق 429 حمامة من تركيا ورومانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وانطلق السباق بإطلاق الحمامات من منطقة "جرادا" في ولاية بولو (بشمال غرب البلاد)، حيث كانت نقطة النهاية في "قرة أغاج" بولاية أدرنة.

وأثناء انتظار لجنة التحكيم وأصحاب الحمامات والجماهير وصول الحمام الزاجل، ذهب بعض المشاركين والحضور إلى تشغيل أغان شعبية بين الحين والآخر لإضفاء أجواء الحماسة على المسابقة.

وبعد طول انتظار، وصلت أولاً حمامة يمتلكها التركي، طيفون تشاجلانياندره، بعد أن قطعت مسافة 505 كيلومترات في غضون 9 ساعات.

وكرمت لجنة التحكيم صاحب الحمامة بحزام ذهبي ومبلغ مالي قدره 300 ألف ليرة تركية (نحو 11 ألف دولار).

كما تم تكريم أصحاب الحمامات الفائزة بالمراتب الأولى بكؤوس وجوائز مالية.