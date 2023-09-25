3 طرق لعمل مبيد طبيعي للحشرات في المنزل.. «اعرفي الوصفة ووفري»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الحشرات مصدر إزعاج للكثيرين، وترغب ربات البيوت في التخلص منها، دون اللجوء لشراء مبيدات حشرية باهظة الثمن، أو استخدام الكيماويات للتخلص منها، وهناك 3 طرق لعمل مبيد طبيعي للحشرات والفئران في المنزل.

1-النعناع

يمكن استخدام النعناع في إبعاد النمل والبعوض والعناكب والفئران، وغيرها من الحشرات، بطريقة طبيعية، دون اللجوء إلى استخدام المواد الكيميائية، أو المبيدات باهظة الثمن، وذلك بخلط من 10 إلى 15 قطرة من زيت النعناع، مع القليل من المياه ووضعها في بخاخ، أو يمكن إضافة أوراق النعناع إلى كوبين من الماء المغلي، مع التحريك لمدة دقائق، ثم يترك ليبرد قبل تصفيته وسكبه في البخاخ، بحسب موقع ecowatch.

يمكن رش الخليط في الأماكن، التي تتواجد فيها الحشرات، خاصة الفتحات والمداخل والنوافذ.

2-الخيار

الخيار من الخضراوات التي تنفر منها الحشرات خاصة النمل، وهو ما لا تعرفه ربات البيوت، لذا ينصح بترك شرائح أو قشور الخيار، بالقرب من نقاط الدخول، أو الفتحات التي تسمح بدخول الحشرات والفئران، لكن يجب استبدال الخيار دائمًا، فلا يجب تركه لفترة طويلة كما هو، حتى لا يتحلل ويعمل على جذب الحشرات، بدلًا من طردها أو التخلص منها تمامًا.

3-القرفة

القرفة من الأعشاب التي تمتلك رائحة قوية، إذ تحتوي على مادة الأوجينول، وهو من المركبات الطبيعية الموجودة، في القرفة والقرنفل وجوزة الطيب والريحان، وتستخدم هذه المادة في تركيب المواد الطاردة للحشرات، ويتم بيعها بمبالغ كبيرة، لذا يمكن رش القليل من القرفة، أو وضع بعض أعواد القرفة، حول المطبخ والأماكن التي ترغب في طرد الحشرات منها.