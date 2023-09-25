كتلة جليدية تسقط من طائرة على سقف منزل.. ونجاة امرأة من الموت "فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، نجت خبيرة الجرائم، الدكتورة كارلا جورج، من الموت، بعد أن سقطت كتلة ضخمة من الجليد من طائرة وأحدثت ثقبًا في سقف منزلها في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت كارلا، البالغة من العمر 45 عاما، في مكالمة عمل في منزلها في بانبري، أوكسون ببريطانيا، عندما سمعت صوتا مرعبا، معتقدة أن بعض الصناديق سقطت.

وعندما ذهبت للتحقق من مصدر الصوت، أدركت أن السقف به ثقب، حيث تستطيع رؤية السماء الزرقاء، ووجدت كتلة كبيرة من الجليد على الأرض.

واتصلت كارلا، وهي باحثة ميدانية في علم الجريمة، بفريق الإطفاء، حيث أشارت إلى أن أحد رجال الإطفاء أخبرها أن السبب على الأرجح هو سقوط الجليد من طائرة في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت كارلا: "كنت أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار قوي، صعدت إلى الأعلى ورأيت الجليد في كل مكان وكنت في حيرة من أمري من أين أتى، لقد كنت في حالة صدمة، قرعت جارتي جرس الباب وقالت: هل تعلمين أن هناك ثقبا في السقف؟".

على الرغم من إخبارها أن السبب الأكثر احتمالا هو سقوط الكتلة الجليدية من الطائرة، إلا أنها تقول إنها لم تسمع أي شيء في ذلك اليوم، مضيفة: "لدينا طائرات تحلق فوقنا، لكنني لم أسمع أي صوت في ذلك اليوم ولا جارتي، لذلك كان ذلك مفاجئا".

وسيحتاج سقف المنزل إلى إصلاح كامل، وقالت: "استغرقت كتل الجليد يوما كاملا لتذوب، أنا مصدومة وأحاول معالجة الأمر".

وأكد رجال الإطفاء في أوكسفوردشاير أنه تم استدعاؤهم إلى منزل الدكتورة كارلا، معتقدين أن الثقب ناجم عن كتلة كبيرة من الجليد.