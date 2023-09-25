هذا ما يحدث لجسمك عند تناول قطعة من "حلاوة المولد" على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حلوى المولد النبوي الشريف تعد طقسا من الطقوس المبهجة بين الأشخاص احتفالا بمولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم .

ولكن هناك بعض من الناس يتناولن قطع الحلوى بطريقة غير صحيحة، ولا يعرفون أضرارها، مثل التناول على الريق بالصباح، وهذا ما يوضحه لنا طبيب التغذية الدكتور أسامة صلاح.

وأضاف صلاح في تصريح خاص ل " الخليج 365 "، عند تناول حلوى المولد النبوي على الريق تدخل نسبة كبيرة من السكريات إلى مجرى الدم، ما يؤدي لارتفاع نسبة السكر وزيادة إفراز الأنسولين.

وأشار إلى أن نسبة السكريات عندما تتحول إلى جلوكوز تمد الجسم بالطاقة على الفور ولكن الفائض منه يتحول في صورة دهون ضارة.

وحذر من تناول قطع الحلوى على الريق لأنها تؤدي إلى حدوث ما يلي:

１- زيادة نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

２- الدوخه والشعور بالتعب.

３- الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

４- زيادة الوزن.

５- زيادة مخاطر التعرض لأمراض القلب والشرايين.