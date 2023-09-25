«أنا مبصرفش جنيه».. ياسمين صبري تكشف سر جمالها وسفرها بطائرات خاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائمًا ما تفضل الفنانة ياسمين صبري، ارتداء ملابس الماركات العالمية باهظة الثمن، وأثارت الجدل ذات مرة بارتدائها حقيبة تخطى ثمنها 300 ألف جنيه، لكنها كشفت في أحدث ظهور لها، أنّها لا تنفق جنيهًا واحدًا على الأزياء أو الإكسسوارات التي تظهر بها، لافتة إلى أنّ ظهورها بهذا الشكل الذي يثير إعجاب جمهورها، ما هو إلا طريقة غير مباشرة للدعاية.

إطلالات ياسمين صبري «دعاية غير مباشرة»

كشفت ياسمين صبري، في تصريحات تليفزيونية، كواليس السفر حول العالم بالطائرات الخاصة والمجوهرات والأزياء باهظة الثمن التي ترتديها من حين لآخر ويتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنّها مجرد دعاية غير مباشرة للعلامات التجارية التي تحرص على الترويج لمنتجاتها عن طريق الشخصيات البارزة: «الناس متعرفش إني مبصرفش جنيه، الإنسان لما بيبقى واجهة بتيجي العلامات التجارية بتقول أنا عايز الست دي تكون بتمثلني كبراند، لأنّ هي بتدي انطباع معين».

«شكل جميل» أنعم الله به على ياسمين صبري، بحسب تعبيرها، ساعدها بشكل كبير على أن تكون واجهة مميزة لعديد من العلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى مجهودها الشخصي الذي تبذله باستمرار حتى تحافظ على جمالها: «ربنا أنعم عليا بشكل إني أكون واجهة، وأنا كملت الباقي عن طريق اللبس والأسلوب والاستايل، وأنا شخصيًا بحب الجمال».

ياسمين صبري تحرص على تطوير ذاتها يوميًا

تغيرات ملحوظة شهدتها ياسمين صبري على مدار السنوات الماضية، ترى أنّه تطورًا طبيعيًا لا بد أن يطرأ على كل إنسان بين الحين والآخر: «أنا شخصية بحب السفر، وشغلي كله التجاري والتمثيل كله سفر، فده بيخليني أحتك بمواقف كتير وجنسيات مختلفة وبيخليك مرن، والمرونة بتخليك تعرف تتعامل مع كل المواقف تحت أي ظروف وتحت أي ضغط».

توضح ياسمين صبري أنّها تعمل على التطوير من شخصيتها وذاتها بشكل يومي، حتى تستطيع أن تواكب تغيرات الحياة ومجرياتها وطباع الناس المختلفة: «الواحد لما يبقى نفسيا عقله ماشي في حتة واحد بيعاني، وبيدخل في صدامات، وبيكون أعداء وده اللي مخلي جزء من الحاجة اللي بتطورني مرونتي، وأنا بشتغل على نفسي كل يوم، ولما باجي أتغدى باكون باكل لوحدي مش بتفرج على التليفزيون، بتفرج على محاضرة في علم النفس وأنا بستمتع بده، ومش بعمله وأنا مغصوبة أو مضايقة ولكن بروح لده، وأنا نفسي عطشانة وعايزة أعرف أكتر وأتعلم أكترعلشان أطور ذاتي طول الوقت».