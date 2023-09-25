لتجنب الظهور بسن أكبر.. الطريقة الصحيحة لوضع المكياج مثل المحترفين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أخطاء شائعة تقع فيها كثير من الفتيات والنساء، عند استخدام مساحيق التجميل، تجعلهن يظهرن بملامح أكبر سنا، إذ تشدد خبيرة التجميل هند نصر، على ضرورة الحذر عند وضع المكياج وتعلم فنونه وقواعده العامة، من مزج الألوان وضبطها واستعمال ألوان متناسقة ومتناغمة مع بعضها، بالإضافة إلى انتقاء المستحضرات المناسبة لنوع البشرة.

خطوات أساسية لمكياج صحيح

تشير خبيرة التجميل، إلى أنَّ ترطيب البشرة، هي الخطوة الأساسية عند وضع الميك آب، خاصةً تحت العين، يليها إخفاء أي تصبغات للبشرة أو بقع داكنة، مثل الهالات السوداء وآثار الحبوب والوحمة، باستخدام مستحضرات تعالج هذه العيوب، موضحة أن مصحح البشرة أو الكوركتور البرتقالي مناسب لإخفاء الهالات السوداء، بينما مصحح البشرة الأخضر، مناسب أكثر لاخفاء الحبوب والبقع الحمراء في الوجه، ويتم وضعه قبل «الفاونديشن» أو كريم الأساس.

أهمية اختيار لون كريم الأساس

أوصت هند نصر، عند اختيار لون كريم الأساس، بمراعاة أن يكون أغمق درجة عن لون البشرة ليلائمها أكثر ويظهر أجمل في التصوير، كما أنه دائماً ما يسهل على الفتاة اختيار الدرجة الأغمق لبشرتها، لافتة إلى الخطوات الصحيحة التي تسبق وضع المكياج بالترتيب: «الترطيب، يليه المُصحح، ثمَّ وضع البرايمر».

وأوضحتخبيرة التجميل، مزايا استخدام «البرايمر»، لافتة إلى أن أبرزها معالجة ملمس البشرة وتنعيمها وإخفاء المسام، فبعد وضعه يصبح مثل طبقة مفرودة تسهل وضع المكياج وتتقبله البشرة، وهناك أنواع منه للبشرة الدهنية لتخفيف لمعان الوجه، وكلما تم إخفاء عيوب البشرة واتبعنا الخطوات الصحيحة لوضع الميك آب، يمكننا تجنب الظهور بسن أكبر.