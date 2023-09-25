أغرب من الخيال.. اعتقال دمية في المكسيك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة أغرب من الخيال، ألقت الشرطة في المكسيك القبض على دمية "تشاكي" التي كان يستخدمها صاحبها لإخافة الناس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.

واستخدم كارلوس "تشاكي"، وهي دمية أطلقت عليها السلطات المحلية هناك لقب "دمية الشيطان"، لترويع السكان من خلال التلويح بسكين بالحجم الفعلي للمطالبة بالمال.

وفي 11 سبتمبر، تم القبض على الرجل والدمية في مونكلوفا، وهي مدينة في ولاية كواويلا بشمال المكسيك، بتهمة تشكيل تهديد للجمهور وتعطيل السلام.

ووفقًا لخوان رال ألكوسير، الرئيس السابق لشرطة مونكلوفا، يُعتقد أن كارلوس كان يتعاطى المخدرات أثناء وجوده في الساحة الرئيسية بالمدينة.

وقال، بحسب صحيفة نيويورك بوست: "لقد وضع الدمية في وجوههم وكان يخيف الناس، إنها جريمة، ولهذا السبب تم اعتقاله".

وقد تم تقييد أيديهما عندما وصلا إلى مركز الشرطة، حيث تم التقاط صورهما أيضًا، تم إسناد الدمية التي تحمل السكين على الحائط وتم تثبيتها من شعرها أثناء التقاط الصورة، وكانت الدمية ترتدي أيضًا سروال الدنيم المميز.

وشوهدت ضابطة في قسم الشرطة وهي تضحك وتحمل السكين الطويل المأخوذ من "تشاكي"، وتم توبيخها لاحقًا لأنها لم تأخذ وظيفتها على محمل الجد.

وتم إطلاق سراح الرجل لاحقًا، لكن مكان وجود دمية تشاكي لا يزال مجهولا.

وتشتهر هذه الدمية التي تُدعى "تشاكي" بأنها دمية ممسوسة بعد إصدار فيلم الرعب "Child"s Play" عام 1988، حيث تم تقديمها على أنها دمية قاتلة.

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